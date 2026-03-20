محافظ أسيوط: تكثيف حملات النظافة بجميع المراكز والأحياء خلال إجازة عيد الفطر

أكد محمد علوان، محافظ أسيوط، ضرورة تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بجميع مراكز وأحياء وقرى المحافظة، تزامنًا مع إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك في إطار خطة المحافظة للحفاظ على البيئة والصحة العامة، وتهيئة الشوارع والميادين لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد.

وشدد المحافظ على أهمية استمرار العمل على مدار اليوم، مع رفع المخلفات أولًا بأول لمنع تراكمها، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة وتحقيق رضا المواطنين.

وأوضح أن الوحدات المحلية بالمراكز والأحياء نفذت حملات مكثفة للنظافة، استهدفت المدن والقرى التابعة لها، وتم رفع 230 طن مخلفات من 3 مراكز تحت إشراف رؤساء الوحدات المحلية ونوابهم، وبمشاركة إدارات المخلفات الصلبة، لضمان سرعة التعامل مع تجمعات القمامة.

وأشار إلى أن الحملات شملت رفع المخلفات من الشوارع والطرق الرئيسية ومداخل القرى، باستخدام معدات الحملة الميكانيكية، في إطار خطة متكاملة يتم تنفيذها خلال فترة العيد، بهدف الارتقاء بمستوى النظافة العامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وأضاف المحافظ أن أعمال النظافة مستمرة وفق الخطة الموضوعة، مع استكمالها بكافة القطاعات على مستوى المدن والقرى، مؤكدًا المتابعة الميدانية المستمرة من القيادات التنفيذية لضمان تحقيق أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين خلال أيام العيد.