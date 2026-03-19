محافظ أسيوط يشارك الأطفال الأيتام فرحتهم بالعيد ويوزع الهدايا والعيديات

زار اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، دور رعاية الأيتام بالمحافظة، حيث حرص على مشاركة الأطفال فرحتهم بعيد الفطر المبارك، خلال تفقده دار الحنان لرعاية البنين بمدينة الفتح، ودار الصفا لرعاية الفتيات بحي غرب، مقدمًا لهم التهنئة وموزعًا الهدايا والعيديات، في أجواء مفعمة بالبهجة والسعادة، في لفتة إنسانية تعكس روح التكافل والاهتمام بهذه الفئة.

رافق المحافظ خلال جولته كل من حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور علي مختار مدير مؤسسة التكافل الاجتماعي، ومحمد سليمان رئيس مركز ومدينة الفتح، وممدوح جبر رئيس حي غرب، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة.

وبدأ المحافظ زيارته بتفقد دار الحنان، حيث التقى بالأطفال والمشرفين، واطمأن على مستوى الخدمات المقدمة لهم ومدى رضاهم عنها، وشاركهم الاحتفال بالعيد، وحرص على التقاط الصور التذكارية معهم، في مشهد يعكس حالة من الألفة والاهتمام.

كما توجه المحافظ إلى دار الصفا لرعاية الفتيات، حيث قدم التهنئة والهدايا وسط أجواء من الفرحة، واطمأن من القائمين على الدار على توافر الإمكانيات اللازمة لتقديم رعاية متكاملة، موجهاً بضرورة الاستمرار في توفير بيئة آمنة وداعمة تلبي احتياجات الأطفال والفتيات. وشهد خلال الزيارة عددًا من الفقرات الفنية والغنائية، كما تفقد غرف الإقامة والمرافق الخدمية، من بينها المطبخ والمخزن ومشغل الخياطة.

وأكد محافظ أسيوط أن رعاية الأيتام تمثل أولوية قصوى، في إطار توجهات الدولة بقيادة عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أهمية دعمهم نفسيًا واجتماعيًا ودمجهم في المجتمع، من خلال توفير أنشطة تعليمية وترفيهية تسهم في تنمية مهاراتهم وتعزز شعورهم بالأمان والانتماء.

وفي ختام الزيارة، أعرب المحافظ عن تقديره لجهود العاملين بقطاع التضامن الاجتماعي ودور الرعاية، مشيدًا بدورهم في توفير بيئة إنسانية كريمة للأطفال، ومؤكدًا استمرار دعم المحافظة لهذه الفئات، والحرص على مشاركتهم مختلف المناسبات لإدخال السعادة إلى نفوسهم.