محافظ أسيوط: إزالة 30 تعديا على الأراضي وأملاك الدولة بـ4 مراكز وحي

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ حملات المرحلة الثالثة من الموجة الـ28 لإزالة التعديات، والتي تستمر حتى 27 مارس الجاري، وفقًا للجدول الزمني المحدد، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حقوق الدولة، والتصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي.

وأوضح محافظ أسيوط أن الأجهزة التنفيذية تمكنت من تنفيذ إزالة 30 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة بعدد من المراكز، شملت مراكز الفتح والقوصية وأبنوب، بالإضافة إلى حي غرب مدينة أسيوط، وذلك بالتنسيق الكامل بين الوحدات المحلية وقوات إنفاذ القانون والجهات المعنية.

وأشار إلى أن الحملات أسفرت عن استرداد مساحة بلغت 7 قراريط و20 سهمًا من الأراضي الزراعية، فضلًا عن إزالة مباني مخالفة على مساحة 2075 مترًا مربعًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأضاف محافظ أسيوط أن مركز الفتح شهد إزالة 3 حالات تعدي على أراضٍ زراعية، فيما تم إزالة 4 حالات مماثلة بمركز القوصية، إلى جانب تنفيذ 22 حالة إزالة لتعديات على أراضي أملاك الري وحماية النيل والمتغيرات المكانية بنطاق مركز أبنوب، فضلًا عن إزالة حالة تعدي ضمن المتغيرات المكانية بحي غرب مدينة أسيوط.

وشدد محافظ أسيوط على أهمية استمرار التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية لتكثيف الحملات، مؤكدًا عدم التهاون في استرداد حقوق الدولة والحفاظ على الأراضي الزراعية من أي تعديات.

كما جدد دعوته للمواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي مخالفات، مشيرًا إلى تخصيص عدة قنوات لتلقي الشكاوى والبلاغات على مدار الساعة، من بينها الخط الساخن (114)، وأرقام غرفة العمليات المركزية بالمحافظة (088/2135858 – 088/2135727)، إلى جانب منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، بما يضمن سرعة التعامل مع البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.