محافظ أسيوط يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بساحة أرض الملاعب أمام ديوان عام المحافظة وسط حشد كبير من المواطنين

أدى اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، صباح اليوم الجمعة ، صلاة عيد الفطر المبارك بساحة أرض الملاعب أمام ديوان عام المحافظة بحي شرق مدينة أسيوط، وسط حضور حشد كبير من المواطنين، وبمشاركة واسعة من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية والشعبية، في أجواء سادها البهجة والفرحة.

جاء ذلك بحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، ومنهم اللواء مجدي سالم مساعد وزير الداخلية لوسط وشمال الصعيد واللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة، و خالد عبدالرؤوف سكرتير عام المحافظة المساعد، والعميد أحمد حمدي قطاع الأمن الوطني، واللواء عبدالله أبوالنجا مستشار المحافظ، واللواء حسام الضبع حكمدار أسيوط والعقيد محمد شعراوي المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور عيد علي خليفة وكيل وزارة الأوقاف، إلى جانب وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ولفيف من القيادات الدينية من مديرية الأوقاف، فضلاً عن ممثلي الكيانات الشبابية والمجتمعية، حيث توافد المئات من المواطنين لأداء صلاة العيد وتبادل التهاني بهذه المناسبة المباركة.

وخلال خطبة العيد، أكد وكيل وزارة الأوقاف أن عيد الفطر المبارك يعد مناسبة عظيمة تتجلى فيها قيم الرحمة والمودة والتكافل، حيث تلتقي القلوب على المحبة وتتصافى النفوس بعد شهر من الطاعة والعبادة، مشيرًا إلى أن فرحة العيد الحقيقية تكمن في صلة الأرحام، وإدخال السرور على الآخرين، وتعزيز روح التعاون والتسامح بين أبناء المجتمع.

وعقب أداء الصلاة، حرص محافظ أسيوط على تبادل التهنئة مع المواطنين، والتقاط الصور التذكارية معهم، معربًا عن خالص تهانيه القلبية لأبناء المحافظة بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصرنا الغالية بالأمن والاستقرار والتقدم، في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح اللواء محمد علوان نه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات الخدمية خلال أيام العيد، مع تكليف رؤساء المراكز والأحياء ومديري المديريات بمتابعة انتظام الخدمات، والتعامل الفوري مع أي طارئ، إلى جانب تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات، ومراقبة الأسواق لضمان توافر السلع الغذائية وصلاحيتها.

كما أشار المحافظ إلى التنسيق الكامل بين غرف العمليات بالمحافظة ومركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لضمان سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، فضلًا عن رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات وتوفير سيارات الإسعاف في أماكن التجمعات والطرق الرئيسية، وتأمين المتنزهات والحدائق العامة لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد، بما يضمن قضاء إجازة آمنة وسعيدة لجميع أبناء المحافظة.