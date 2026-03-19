اغتيال أفشين نقشبندي.. صفعة قوية لهيئة الأركان الإيرانية
حسام موافي يحذر: إصفرار العين علامة خطيرة
بيراميدز يستقبل بعثه الجيش الملكي بمطار القاهرة
مصير غامض.. خطوة وحيدة تنقذ توروب من الرحيل عن الأهلي
«الحمد لله حققت وصية زوجى» .. تعرّف على رسالة الأم المثالية الأولى بمطروح
فتاوى| زكاة الفطر.. آخر وقت لها ومقدارها الشرعي وهل يجوز إخراجها لحمًا؟.. حكم زيارة المقابر في العيد للرجال أو للنساء
توك شو| اضطراب في الطقس..تقلبات في العملات والذهب..سقوط مسيرة في مصفاة نفط بالسعودية
قبل عيد الفطر: هبوط حاد في أسعار الذهب.. وعيار 21 يفقد 200 جنيه
ألمانيا وإيطاليا وفرنسا واليابان : مستعدون للمساهمة بضمان المرور عبر مضيق هرمز
العمل تحذر من محاولات النصب باسم منح العمالة غير المنتظمة
عاجل ورسمياً موعد عيد الفطر 2026 في مصر فلكيًا
«مبابي» ضمن قائمة فرنسا لمواجهة البرازيل وكولومبيا قبل المونديال
محافظات

محافظ أسيوط يزور مستشفى الإيمان العام والشاملة ويوزع الهدايا على المرضى احتفالًا بالعيد

أجرى اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، جولة ميدانية لزيارة المرضى بمستشفى الإيمان العام ومستشفى أسيوط العام "الشاملة"، وذلك لتهنئتهم بعيد الفطر المبارك، والاطمئنان على حالتهم الصحية، وتقديم الدعم المعنوي لهم خلال أيام العيد، في لفتة إنسانية تعكس حرصه على مشاركة المواطنين مختلف المناسبات.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمد جمال وكيل وزارة الصحة بأسيوط، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة للشئون الوقائية، والدكتور أمجد محمد يونس مدير مستشفى أسيوط العام، والدكتور أدهم طلعت مدير مستشفى الايمان العام، عدد من القيادات التنفيذية والصحية بالمحافظة.

حيث استهل زيارته بمستشفى أسيوط العام "الشاملة" بحي غرب، وحرص على تقديم التهنئة للأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالمستشفى، مشيدًا بجهودهم المتواصلة في تقديم الخدمة الطبية للمرضى، خاصة خلال فترات الأعياد، كما تفقد عددًا من الأقسام المختلفة، من بينها العناية المركزة، والأقسام الداخلية، ورعاية الحالات الحرجة، واطمأن على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.

وخلال جولته، تبادل المحافظ الحديث مع المرضى وذويهم، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، موجهًا بسرعة الاستجابة لأي ملاحظات، كما قام بتوزيع الهدايا العينية والعيديات عليهم، داعيًا المولى عز وجل أن يمن عليهم بالشفاء العاجل، وأن يعيد هذه الأيام المباركة عليهم بالصحة والعافية.

واستكمل محافظ أسيوط جولته بزيارة مستشفى الإيمان العام، حيث تابع انتظام العمل داخل الأقسام المختلفة، واطمأن على تواجد الفرق الطبية وأطقم التمريض وفق جداول النوبتجيات، مؤكدًا ضرورة الاستمرار في تقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية للمرضى، خاصة خلال فترة أجازة العيد.

وأكد اللواء محمد علوان أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والمنشآت الصحية، مع التأكيد على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وانتظام العمل بغرف العمليات على مدار الساعة، بالتنسيق الكامل مع مديرية الصحة وهيئة الإسعاف، للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة أو بلاغات خلال أيام العيد.

وأشار المحافظ إلى أهمية الدور الإنساني الذي يقوم به الأطباء وهيئات التمريض، مثمنًا تفانيهم في أداء واجبهم، وحرصهم على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين، لافتًا إلى أن المحافظة لن تدخر جهدًا في دعم المنظومة الصحية وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

ومن جانبهم، أعرب المرضى عن سعادتهم بهذه الزيارة التي أدخلت البهجة إلى قلوبهم، مؤكدين تقديرهم لاهتمام المحافظ ومشاركته لهم فرحة العيد، داعين الله أن يحفظ مصر وأن يديم عليها الأمن والاستقرار.

صورة أرشيفية

4 دول إسلامية تعلن السبت أول أيام عيد الفطر لعدم ثبوت رؤية الهلال

الدواجن والبيض

البانيه نزل 30 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

موعد صرف معاشات أبريل 2026

قرار رسمي من التأمينات.. موعد صرف معاشات أبريل 2026

رؤية هلال عيد الفطر

ظروف جوية غير مستقرة.. طقس اليوم يقلل فرص رؤية هلال عيد الفطر

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

هنصوم بكره ولا هنعيد.. دار الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك 2026

جانب من توقيع الاتفاقية

تيسير حركة الدبلوماسيين.. مصر والسعودية توافقان على الإعفاء المتبادل من التأشيرات

النادي الأهلي

نجم جديد يدخل دائرة الإصابات.. لعنة الصليبي تضرب النادي الأهلي

حالة الطقس

منخفض جوي يهدد فرحة العيد.. تحذيرات عاجلة للمسافرين على الطرق السريعة

بلعمري وأشرف بنشرقي

غياب ثنائي الأهلي.. قائمة منتخب المغرب لـ معسكر مارس

أبو ريدة

أبو ريدة يبذل جهودا مكثفة لإنقاذ ودية منتخب مصر وإسبانيا من الإلغاء

كيروش

تعرف على سبب رحيل كيروش عن تدريب منتخب عمان

في احتفالية كبرى..تكريم 200 من حفظة كتاب الله بأولاد عابدين بالشرقية

حفظ القرآن الكريم
حفظ القرآن الكريم
حفظ القرآن الكريم

استهدفت 700 ألف مواطن .. «مياه الشرقية» تُنفذ حملات توعية لترشيد الاستهلاك | صور

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

الأم المثالية بالشرقية: زوجي توفي وترك لي 3 أبناء واشتغلت بمحل لتربيتهم

الام المثالية بالشرقية
الام المثالية بالشرقية
الام المثالية بالشرقية

قيادة الجيش الثاني الميداني تنظم لقاءاً وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل شمال سيناء

قيادة الجيش الثاني الميداني تنظم لقاءاً وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل شمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تنظم لقاءاً وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل شمال سيناء
قيادة الجيش الثاني الميداني تنظم لقاءاً وحفل إفطار لعدد من شيوخ وعواقل شمال سيناء

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

المزيد