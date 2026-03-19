محافظ أسيوط يزور مستشفى الإيمان العام والشاملة ويوزع الهدايا على المرضى احتفالًا بالعيد

أجرى اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، جولة ميدانية لزيارة المرضى بمستشفى الإيمان العام ومستشفى أسيوط العام "الشاملة"، وذلك لتهنئتهم بعيد الفطر المبارك، والاطمئنان على حالتهم الصحية، وتقديم الدعم المعنوي لهم خلال أيام العيد، في لفتة إنسانية تعكس حرصه على مشاركة المواطنين مختلف المناسبات.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمد جمال وكيل وزارة الصحة بأسيوط، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة للشئون الوقائية، والدكتور أمجد محمد يونس مدير مستشفى أسيوط العام، والدكتور أدهم طلعت مدير مستشفى الايمان العام، عدد من القيادات التنفيذية والصحية بالمحافظة.

حيث استهل زيارته بمستشفى أسيوط العام "الشاملة" بحي غرب، وحرص على تقديم التهنئة للأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالمستشفى، مشيدًا بجهودهم المتواصلة في تقديم الخدمة الطبية للمرضى، خاصة خلال فترات الأعياد، كما تفقد عددًا من الأقسام المختلفة، من بينها العناية المركزة، والأقسام الداخلية، ورعاية الحالات الحرجة، واطمأن على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى.

وخلال جولته، تبادل المحافظ الحديث مع المرضى وذويهم، واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، موجهًا بسرعة الاستجابة لأي ملاحظات، كما قام بتوزيع الهدايا العينية والعيديات عليهم، داعيًا المولى عز وجل أن يمن عليهم بالشفاء العاجل، وأن يعيد هذه الأيام المباركة عليهم بالصحة والعافية.

واستكمل محافظ أسيوط جولته بزيارة مستشفى الإيمان العام، حيث تابع انتظام العمل داخل الأقسام المختلفة، واطمأن على تواجد الفرق الطبية وأطقم التمريض وفق جداول النوبتجيات، مؤكدًا ضرورة الاستمرار في تقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية للمرضى، خاصة خلال فترة أجازة العيد.

وأكد اللواء محمد علوان أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات والمنشآت الصحية، مع التأكيد على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وانتظام العمل بغرف العمليات على مدار الساعة، بالتنسيق الكامل مع مديرية الصحة وهيئة الإسعاف، للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة أو بلاغات خلال أيام العيد.

وأشار المحافظ إلى أهمية الدور الإنساني الذي يقوم به الأطباء وهيئات التمريض، مثمنًا تفانيهم في أداء واجبهم، وحرصهم على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين، لافتًا إلى أن المحافظة لن تدخر جهدًا في دعم المنظومة الصحية وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

ومن جانبهم، أعرب المرضى عن سعادتهم بهذه الزيارة التي أدخلت البهجة إلى قلوبهم، مؤكدين تقديرهم لاهتمام المحافظ ومشاركته لهم فرحة العيد، داعين الله أن يحفظ مصر وأن يديم عليها الأمن والاستقرار.