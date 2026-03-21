قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لم يتم الإبلاغ عن أي زيادة بمستويات الإشعاع خارج الموقع في نطنز
عينكم على المريض ورضائه.. رئيس الرعاية الصحية في جولة ليلية مفاجئة بعيد الفطر
الدفاع الإماراتية والبحرينية تتعاملان مع صواريخ ومسيرات إيران.. ومقتل ضابط مخابرات عراقي
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: الهجوم على منشأة نطنز النووية الإيرانية أمريكي
إسرائيل وإيران.. هدوء نسبي بعد رشقات صاروخية وتصاعد الاستهداف المتبادل
وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نتوقف حتى تحقيق جميع أهداف الحرب
بالأرقام.. تاريخ مواجهات الأهلي والترجي قبل مباراة دوري الأبطال اليوم
الجيش الإيراني: استهدفنا بطائرات مسيرة خزانات وقود وطائرات تزويد بالوقود في مطار بن جوريون
جيش الاحتلال يعترف بتعرض إحدى مقاتلاته في إيران لهجوم بصاروخ أرض جو
لا تزال صديقًا وفيًا وشريكًا موثوقًا.. بوتين يؤكد دعم روسيا لـ إيران
وكالة مهر الإيرانية تؤكد إطلاق طهران لصاروخين على قاعدة دييجو جارسيا الأمريكية
وزير المالية: مستمرون في دعم الصادرات.. وندرس آليات إضافية لتحفيز القطاع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: الهجوم على منشأة نطنز النووية الإيرانية أمريكي

صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر، أن الهجوم على منشأة نطنز النووية الإيرانية أمريكي، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وفي ظل التصعيد المستمر والتطورات المتسارعة في الشرق الأوسط، تتزايد التصريحات الأمريكية التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة من الصراع مع إيران، وسط تأكيدات على قرب تحقيق الأهداف المعلنة.

وفي هذا الصدد، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوقع أن تستغرق عملية إنهاء الحرب مع إيران فترة تتراوح بين أربعة إلى ستة أسابيع، مشيرة إلى أن هذه المدة دخلت بالفعل أسبوعها الثالث.

وأوضحت ليفيت، في بيان صدر اليوم، السبت، أن ترامب يركز بشكل كامل على هدف أساسي يتمثل في تحقيق "نصر شامل وكامل" في هذه الحرب، مؤكدة أن جميع التحركات الحالية تنطلق من هذا التوجه.

من جانبه، صرح ترامب عبر منصة “تروث سوشيال” بأن الولايات المتحدة باتت قريبة للغاية من تحقيق أهدافها في المواجهة مع إيران، مؤكدا أن التقدم المحرز يدفع الإدارة إلى دراسة تقليص حجم العمليات العسكرية الكبيرة التي تنفذها في الشرق الأوسط، خاصة تلك المرتبطة بالنظام الإيراني.

وبين ترامب أن الأهداف الرئيسية لهذه الحرب تشمل تقليص القدرات الصاروخية الإيرانية، وتدمير بنيتها الصناعية الدفاعية، وإنهاء قدراتها البحرية والجوية، بالإضافة إلى منعها بشكل تام من الاقتراب من امتلاك أي قدرة نووية.


 

البث الإسرائيلية إيران إسرائيل

