الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

واشنطن تدرس سيناريوهات التعامل مع النووي الإيراني دون قرار نهائي

صورة أرشيفية

كشفت تقارير إعلامية أمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعمل على وضع استراتيجيات وخيارات متعددة للتعامل مع المواد النووية الإيرانية، في ظل التصعيد المتسارع في المنطقة والمخاوف من تداعياته الأمنية.

ونقلت شبكة سي بس إس عن مصادر مطلعة أن هذه الخطط تشمل تأمين أو حتى استخراج المواد النووية الإيرانية، في حال تطورت الأوضاع إلى مستويات تهدد الاستقرار الإقليمي أو الأمن الدولي، وهو ما يعكس حجم القلق داخل دوائر صنع القرار في واشنطن.

خطط قيد الدراسة دون حسم

رغم طرح هذه السيناريوهات، أكدت المصادر أن الإدارة الأمريكية لم تتخذ أي قرار نهائي حتى الآن بشأن تنفيذ أي من هذه الخيارات، ما يشير إلى أن النقاش لا يزال في مراحله الأولية، وسط تقييم مستمر للمخاطر والتداعيات المحتملة.

ويأتي هذا التردد في ظل تعقيدات كبيرة تحيط بأي تحرك من هذا النوع، سواء من الناحية العسكرية أو السياسية، حيث قد يؤدي إلى تصعيد مباشر مع إيران أو توسيع دائرة الصراع في المنطقة.

قلق دولي من الملف النووي الإيراني

يعكس هذا التطور تصاعد القلق الدولي بشأن مصير البرنامج النووي الإيراني في ظل الحرب الحالية، خاصة مع تزايد المخاوف من فقدان السيطرة على المواد النووية أو استخدامها كورقة ضغط في الصراع.

ويرى محللون أن مجرد بحث هذه الخيارات يؤكد أن الملف النووي الإيراني أصبح عنصرًا مركزيًا في معادلة الصراع، وليس مجرد قضية تفاوضية كما كان في السابق.

تشمل الخيارات المطروحة – وفق تقديرات غير رسمية – تأمين المواقع النووية أو نقل المواد الحساسة أو تعطيلها، وهي سيناريوهات تحمل مخاطر كبيرة، سواء على مستوى التصعيد العسكري أو التوازنات الدولية.

كما أن أي تحرك فعلي في هذا الاتجاه قد يثير ردود فعل حادة من إيران وحلفائها، ما قد يدفع المنطقة نحو مرحلة أكثر خطورة من المواجهة.

النووي إيران مضيق هرمز الحرب علي إيران ترامب

أكلات خفيفة تاني يوم العيد
علاج الإنتفاخ بعد الكحك
كيا بيكانتو 2015
الفسيخ والرنجة
