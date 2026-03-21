الأم المثالية.. والدة شهيد تروي قصة فخر: محمود كان بهجة البيت وربنا اصطفاه

أكدت مها شعبان، أم الشهيد محمود البحيري والمكرمة كأم مثالية: “عندما تم إختياري كأم مثالية لشهيد كنت سعيدة جدا بهذا الخبر وحمدت ربنا وشكرته، وهذا فضل كبير من ربنا أن يتم ترشيحي كأم مثالية لشهيد”.

وأضافت شعبان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”: “كان هناك إرتباط كبير جدا بيني وبين إبني محمود وكان بار دائما بالسؤال عليا وعلى والده ودائم التواصل معنا، وكنا بنستني أنه يجي لأجازاته ويكون فيه بهجة وفرحة فى البيت، والجميع كان يحبه”.

وتابعت: “محمود كان جميل وربنا أصطفاه وكان إنسان حلو جدا، ودائما كنت أحاول من وهم صغيرين أنهم يتربوا على الأخلاق ومحترمين ويراعوا ضميرهم فى كل عمل يقوموا به”.