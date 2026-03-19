محافظ دمياط يهنئ الأم المثالية والفائزة بالمركز الثاني

تواصل الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، تليفونياً مع السيدة / مريم عوضين سعد الأم المثالية لمحافظة دمياط، عقب إعلان الدكتورة مايا مرسى عن أسماء الأمهات الفائزات بمسابقة الأم المثالية لعام 2026 ، حيث قدم التهنئة لها على فوزها بلقب الأم المثالية لمحافظة دمياط

كما تواصل أيضًا مع السيدة كريمة محمد الدكرورى لفوزها بالمركز الثانى بفئة الأمهات لابن من ذوى الإعاقة

وأعرب " الدكتور حسام الدين فوزى " عن تقديرهما البالغ لكفاحهما وقصتهما الملهمة، مؤكدًا أنه سيتم تكريمهما بديوان عام المحافظة قريباً عقب إجازة عيد الفطر المبارك

وهنأ " محافظ دمياط " أمهات مصر و المرأة المصرية بمناسبة الاحتفال بأعيادهن ، مشيدًا بما تقدمه المرأة المصرية من دور رائد ومهم لتربية النشء وبناء مجتمع قوى ومتماسك و المشاركة في مسيرة التنمية والبناء ، مؤكدًا أن أمهات مصر قدمن قصص كفاح تستحق التقدير والتكريم.