معتمد جمال يكشف عن استعدادات الزمالك لمواجهة اوتوهو

أكد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن مباراة أوتوهو في بطولة كأس الكونفدرالية صعبة ومصيرية.

وأضاف المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: “على الورق الأمور في صالح الزمالك، ومن الصعب الاعتماد على نتيجة لقاء الذهاب التي أقيمت في الكونغو برازفيل، ونواجه منافسًا قويًا، ونركز من أجل تحقيق نتيجة إيجابية منذ بداية اللقاء كي نسهل الأمور على أنفسنا”.

وتابع معتمد جمال، أن عقد عدة محاضرات مع الاعبين للحديث عن اهميه المباراة، مشددا أن أجواء مباراة الذهاب كانت صعبة للغاية.

وأضاف أن الجماهير هي كلمة السر في دعم الفريق، وحثه على نحقيق الفوز، مشددا أن الفريق يسعى دائما لاسعاد الجماهير.