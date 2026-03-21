موعد مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الترجي التونسي مساء اليوم السبت في إطار منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كان الاهلي قد تعرض للهزيمة امام الترجي بهدف نظيف على ملعب رادس في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا

وتقام المباراة بدون جماهير في ظل عقوبة الكاف للنادي الأهلي بالحرمان من الجماهير بسبب أحداث مباراته أمام الجيش الملكي في دور المجموعات.

وتنطلق مواجهة الأهلي والترجي اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولي.

وتذاع المباراة عبر قناة “بي إن سبورتس”.