بالقوة الضاربة.. تشكيل الترجي المتوقع أمام الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة حاسمه أمام الترجي التونسي، في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وتنطلق مباراة الأهلي والترجي التونسي اليوم السبت ، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي.
ومن المتوقع أن يخوض الترجي التونسي المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: بشير بن سعيد.
الدفاع: محمد دراجر - محمد أمين بن حميدة - حمزة الجلاصي (محمد بن علي) - محمد أمين توجاي.
الوسط: أونوتشي أوجبيلو - حسام تقا - عبد الرحمن كوناتي.
الهجوم: كسيلة بوعالية - جاك ديارا - فلوريان دانهو.