الصحة: مبادرة فحص المقبلين على الزواج تُجري الكشف الطبي لـ 4.7 مليون شاب وفتاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء الفحص الطبي لـ4 ملايين و753 ألف شاب وفتاة من المصريين وغير المصريين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لـ«فحص المقبلين على الزواج»، وذلك خلال ثلاث سنوات من انطلاقها في فبراير 2023، تحت مظلة حملة «100 مليون صحة».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المبادرة توفر شهادات صحية موثقة ومؤمنة بتقنية (QR Code)، تكون سارية لمدة ستة أشهر من تاريخ الإصدار، مشددًا على أهمية إجراء الفحوصات قبل إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يومًا، لضمان استلام النتائج في الوقت المناسب والحصول على الشهادة الصحية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج.

تعزيز الصحة العامة وبناء أسر مستقرة وسليمة

تأتي هذه المبادرة في إطار حرص الدولة على تعزيز الصحة العامة وبناء أسر مستقرة وسليمة، من خلال الكشف المبكر عن الأمراض المعدية والوراثية والأمراض غير السارية، مما يساهم في الوقاية من انتقالها إلى الأجيال القادمة ويوفر الاستشارات الطبية اللازمة للمقبلين على الزواج.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان، التزامها بتقديم كل المعلومات والرد على الاستفسارات المتعلقة بمبادرات الصحة العامة، عبر الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني www.100millionseha.eg، أو من خلال الصفحات الرسمية للوزارة على منصات التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، إنستغرام، يوتيوب، لينكدإن).