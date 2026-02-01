قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عاقبته وأنا في الطائرة.. وليد صلاح الدين يعلق على أزمة إمام عاشور
القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن
أسعار صرف العملات اليوم الأحد 1 فبراير 2026|فيديو
أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو
«التضامن»: صندوق دعم الصناعات الريفية يمثل مصر في معرض للحرف اليدوية والتراثية بالهند
إيران تعلن عن تصنيف الجيوش الأوروبية منظمات إرهابية
بدء محاكمة 63 متهما بخلية الهيكل الإداري للإخوان.. بعد قليل
لو مسافر.. اعرف مواعيد قطارات «القاهرة - الإسكندرية» اليوم الأحد 1 فبراير 2026
سر أول الشهر فى الحفاظ على رصيد عداد الكهرباء
يصل لـ الأشغال الشاقة المؤبدة.. احذر التهديد على السوشيال ميديا
ادفع فاتورة كهرباء فبراير 2026 أونلاين .. وتجنب الغرامة
اشتباكات عنيفة في تورينو بعد إغلاق مركز ثقافي يساري وإصابة 11 من الشرطة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المادة بـ35 جنيه .. تعرف على خطوات تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية 2026

تظلمات الشهادة الإعدادية 2026
تظلمات الشهادة الإعدادية 2026
ياسمين بدوي

أعلنت الإدارات التعليمية رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية 2026 ، بالتزامن مع إعلان ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 في مختلف المحافظات .

حيث قالت الإدارات التعليمية : أن رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية 2026 ، هو 35 جنيها لكل مادة 

خطوات تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية 2026

وكشفت الإدارات التعليمية عن آلية وإجراءات وخطوات تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية 2026 ، مؤكدة أنها تتمثل فيما يلي :

  • يتم تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية 2026 من خلال الإدارات التعليمية وفقًا للضوابط المنظمة وخلال الوقت المحدد. 
  • يتم دفع تظلمات الشهادة الإعدادية 2026 التي تقدر بـ 35 جنيها لكل مادة 
  • يتم تحديد موعد للإطلاع على أوراق الإجابة.
  • عند الحضور للإطلاع على أوراق المادة، يشترط حضور ولي الأمر (الأب أو الأم) مع الطالب، أو حضور الطالب بمفرده.
  •  يُمنع تصوير أوراق الإجابة أو اصطحاب الهاتف المحمول أثناء الاطلاع.
  • يُمنع تواجد أي مدرس أثناء الاطلاع على أوراق الإجابة.

جدير بالذكر أنه في حالة أحقية الطالب فى التظلم واستحقاقه لزيادة الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 

ويتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026  في كل محافظة بعد اعتمادها رسميا من المحافظ ، وذلك بمجرد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات في الكنترولات

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 مطروح

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 للدور الأول يناير 2026 للعام الدراسى الحالى 2025- 2026 بنسبة نجاح  84.1%
وأوضحت  نادية فتحى وكيل  وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية بالدور  الأول بلغ  40231 طالباً حضر منهم 12361 طالبا نجح منهم  59301  طالبًا .

 نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الغربية

أعلن اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية اعتماد نتيجة اللشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 ، بنسبة نجاح بلغت 87.27%، وذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة والرصد بدقة كاملة داخل كنترولات الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، حيث بلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحانات 92 ألفًا و784 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الحاصلين على نسبة 50% فأكثر 80 ألفًا و839 طالبًا وطالبة.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026  محافظة الدقهلية

اعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026  محافظة الدقهلية ، بنسبة نجاح بلغت 88.7٪، وذلك بحضور المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالدقهلية،  ابراهيم طلعت رئيس لجنة النظام والمراقبة.

وبعد اعتماد  نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026  محافظة الدقهلية ، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية أن نسبة النجاح 88.7%  تمثل الطلاب الحاصلين على 50٪ فأكثر من إجمالي المتقدمين للامتحان البالغ 130 ألف طالب وطالبة، مؤكدًا أن أعمال الامتحانات والتصحيح ورصد الدرجات تمت وفق القواعد والضوابط المنظمة، وبما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين جميع الطلاب.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026  القاهرة

اعتمد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس الترم الاول 2026  القاهرة ، بنسبة نجاح ٧١%.

وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ٢٠٢٩٣٢ طالب وطالبة حضر  ١٩٧٩٨٦ طالب وطالبة ونجح منهم ١٤٠٥٥٥ طالب وطالبة.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس الترم الاول 2026  القاهرة للطلاب الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح  ٩٠ % ، ونتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس الترم الاول 2026  القاهرة للطلاب المكفوفين بنسبة نجاح ٨٣.٣% ، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٨١.٥ % ، ونتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس الترم الاول 2026  القاهرة “المهنية” بنسبة نجاح ٦٣.٧ % ، ونتيجة إمتحانات الإعدادية الرياضية ٦٦% .

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الجيزة 

اعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026  الجيزة 

وأشار محافظ الجيزة إلى أن نسبة نجاح الطلاب بلغت 85.29% حيث تجاوز الحد الأدنى 177,109 طالبًا وطالبة، من إجمالي 208,202 طالبًا وطالبة تقدموا للامتحانات، حضر منهم 207,665.

وأضاف المحافظ أن نسبة النجاح بالقسم المهني بلغت 99.59% بعد تجاوز 245 طالبًا وطالبة للحد الأدنى، من إجمالي 268 طالبًا وطالبة تقدموا للامتحانات، حضر منهم 246.

كما بلغت نسبة النجاح بمدارس الصم وضعاف السمع 100% حيث تجاوز 50 طالبًا وطالبة الحد الأدنى.

وكذلك بلغت نسبة النجاح بمدارس المكفوفين 100% بعد تجاوز جميع الطلاب المتقدمين للامتحانات والبالغ عددهم 32 طالبًا وطالبة الحد الأدنى.

وتقدم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بالتهنئة لجميع الطلاب وأولياء الأمور متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الوادي الجديد

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 دون اعلان نسبة النجاح

ولم تُعلن محافظة الوادي الجديد النتيجة على صفحتها أو موقعها الإلكتروني أو موقع مديرية التربية والتعليم، أو الإفصاح عن نسب النجاح.

واكتفت المحافظة بوضع النتيجة على أحد التطبيقات الحكومية مسبوقة الدفع، مما أثار غضب أولياء الأمور، خاصة أن أغلب المواطنين لم يتمكنوا من الحصول على نتيجة أبنائهم بشكل سريع بسبب صعوبة الدخول على التطبيق. 

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 جنوب سيناء

اعتمد اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 بنسبة نجاح عامة بلغت 71.84% على مستوى المحافظة، وذلك بعد عرضها من الدكتورة وفاء رضا  مديرة مديرية التربية والتعليم.

وأوضحت الدكتورة وفاء رضا  مديرة مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء ، أن نسبة النجاح بالتعليم العام بلغت 75%، حيث تقدم للامتحانات 3081 طالبًا وطالبة، حضر منهم 2991، ونجح 2245 طالبًا.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 نتيجة الشهادة الإعدادية الشهادة الإعدادية 2026 الإعدادية 2026 تظلمات الشهادة الإعدادية 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشادة واشتباك بالأيدي بين قارئ بسرادق وأحد الحضور تثير الجدل بمواقع التواصل

«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

مقابر

بعد فك الكوبري | محافظ القاهرة يكشف مصير المقابر التراثية بالسيدة عائشة والإمام الشافعي

مشادة كلامية بين متسابق برنامج التلاوة وأحد متابعيه

تفاصيل مشادة كلامية بين متسابق برنامج دولة التلاوة وأحد متابعيه

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 1-2-2026

محمود السراج واشرف زكي

أشرف زكي يكشف موقف النقابة من محمود سراج بعد تصريحاته المسيئة لمصر | خاص

صيام الأيام البيض

صيام الأيام البيض .. الإفتاء توضح حكم صيام يوم واحد

فضل صيام الأيام البيض

تبدأ غدًا .. فضل صيام الأيام البيض وليلة النصف من شعبان 2026

إمام عاشور

التوأم يتدخل في أزمة إمام عاشور مع الأهلي .. والمونديال كلمة السر | تفاصيل

ترشيحاتنا

احمد الوكيل

إنطلاق فعاليات ملتقى الغرف التجارية المصرية والتركية

سعر الذهب

سعر الذهب في الإمارات مساء اليوم 31-1-2026

سعر الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم 31-1-2026

بالصور

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

تسلا تغلق صفحة طرازي S و X وتُعيد توجيه بوصلتها نحو عالم الروبوتات

تسلا
تسلا
تسلا

بعد إلغائها .. ماذا تعرف عن سيارات الشوكولاتة المكسيك ؟

رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم
رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم
رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم

«فورد» تستدعي طرازات حديثة بسبب خطر انفجار الزجاج الأمامي

فورد
فورد
فورد

فيديو

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

فيديو دمنهور

زواج عرفي وقرض 300 ألف.. أسرار صادمة في واقعة دمنهور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد