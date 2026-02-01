قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاقبته وأنا في الطائرة.. وليد صلاح الدين يعلق على أزمة إمام عاشور
القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن
أسعار صرف العملات اليوم الأحد 1 فبراير 2026|فيديو
أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو
«التضامن»: صندوق دعم الصناعات الريفية يمثل مصر في معرض للحرف اليدوية والتراثية بالهند
إيران تعلن عن تصنيف الجيوش الأوروبية منظمات إرهابية
بدء محاكمة 63 متهما بخلية الهيكل الإداري للإخوان.. بعد قليل
لو مسافر.. اعرف مواعيد قطارات «القاهرة - الإسكندرية» اليوم الأحد 1 فبراير 2026
سر أول الشهر فى الحفاظ على رصيد عداد الكهرباء
يصل لـ الأشغال الشاقة المؤبدة.. احذر التهديد على السوشيال ميديا
ادفع فاتورة كهرباء فبراير 2026 أونلاين .. وتجنب الغرامة
اشتباكات عنيفة في تورينو بعد إغلاق مركز ثقافي يساري وإصابة 11 من الشرطة
«التضامن»: صندوق دعم الصناعات الريفية يمثل مصر في معرض للحرف اليدوية والتراثية بالهند

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

يُمثل صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي جمهورية مصر العربية في فعاليات الدورة الـ39 لمعرض "Surajkund International Crafts Mela" بالهند، وذلك بمشاركة 26 عارضًا وعارضة قدّموا مجموعة متنوعة من المشغولات اليدوية المصرية التي تعكس ثراء التراث والحرف التقليدية، وتبرز الهوية الثقافية المصرية بتفاصيلها الأصيلة.

ويُعد المعرض أحد أهم وأكبر المعارض الدولية المتخصصة في الحرف اليدوية والفنون التراثية، حيث يستقطب سنويًا مشاركات واسعة من مختلف دول العالم، ويشكّل منصة دولية للتبادل الثقافي ودعم الصناعات الإبداعية. 

وتُقام دورة هذا العام تحت شعار “From Local to Global”، في تأكيد على دور الحرف التقليدية كجسر يربط بين الهوية المحلية والأسواق العالمية.

وتأتي مشاركة مصر هذا العام في إطار الدولة الشريكة (Partner Nation) للمعرض، وهو ما يعكس مكانتها الثقافية العريقة ودورها البارز في الحفاظ على الحرف التراثية، ودعم وتمكين الحرفيين، وتعزيز حضور الصناعات الإبداعية المصرية على الساحة الدولية.

وشهد الجناح المصري في يومه الأول زيارات رفيعة المستوى، من بينها زيارة السيد كامل زيد كامل جلال سفير جمهورية مصر العربية لدى الهند، إلى جانب زيارة نائب رئيس جمهورية الهند، حيث كانت في استقبالهم الأستاذة انجى اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، وأعربوا عن إعجابهم بالمعروضات المصرية لما تتميز به من جودة عالية، وتنوع فني، وطابع ثقافي متفرد يجسّد روح مصر من المحلية إلى العالمية.

