«التضامن»: صندوق دعم الصناعات الريفية يمثل مصر في معرض للحرف اليدوية والتراثية بالهند

يُمثل صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي جمهورية مصر العربية في فعاليات الدورة الـ39 لمعرض "Surajkund International Crafts Mela" بالهند، وذلك بمشاركة 26 عارضًا وعارضة قدّموا مجموعة متنوعة من المشغولات اليدوية المصرية التي تعكس ثراء التراث والحرف التقليدية، وتبرز الهوية الثقافية المصرية بتفاصيلها الأصيلة.

ويُعد المعرض أحد أهم وأكبر المعارض الدولية المتخصصة في الحرف اليدوية والفنون التراثية، حيث يستقطب سنويًا مشاركات واسعة من مختلف دول العالم، ويشكّل منصة دولية للتبادل الثقافي ودعم الصناعات الإبداعية.

وتُقام دورة هذا العام تحت شعار “From Local to Global”، في تأكيد على دور الحرف التقليدية كجسر يربط بين الهوية المحلية والأسواق العالمية.

وتأتي مشاركة مصر هذا العام في إطار الدولة الشريكة (Partner Nation) للمعرض، وهو ما يعكس مكانتها الثقافية العريقة ودورها البارز في الحفاظ على الحرف التراثية، ودعم وتمكين الحرفيين، وتعزيز حضور الصناعات الإبداعية المصرية على الساحة الدولية.

وشهد الجناح المصري في يومه الأول زيارات رفيعة المستوى، من بينها زيارة السيد كامل زيد كامل جلال سفير جمهورية مصر العربية لدى الهند، إلى جانب زيارة نائب رئيس جمهورية الهند، حيث كانت في استقبالهم الأستاذة انجى اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، وأعربوا عن إعجابهم بالمعروضات المصرية لما تتميز به من جودة عالية، وتنوع فني، وطابع ثقافي متفرد يجسّد روح مصر من المحلية إلى العالمية.