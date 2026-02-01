إيران تعلن عن تصنيف الجيوش الأوروبية منظمات إرهابية

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا، حيث أعلنت إيران عن تصنيف الجيوش الأوروبية منظمات إرهابية ردا على وضع الاتحاد الأوروبي الحرس الثوري على قوائم الإرهاب.

وأفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يأمل أن تتفاوض إيران على شيء مقبول، وأن تتحدث بجدية مع الولايات المتحدة.

وأشار ترامب مكررًا ما قاله في وقتٍ سابق بأن لدى أمريكا سفن كبيرة وقوية تبحر باتجاه إيران.

وذكر ترامب: “إذا تمكنا من التفاوض على اتفاق مقنع يؤدي إلى عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، فيجب تحقيق ذلك، ولا أعلم إذا ما كانت المفاوضات ستؤدي إلى اتفاق، لكن الإيرانيين يتحدثون إلينا بجدية”.