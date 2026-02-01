قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

يصل لـ الأشغال الشاقة المؤبدة.. احذر التهديد على السوشيال ميديا

حبس
حبس
أميرة خلف

أصبحت جريمة التهديد عبر السوشيال ميديا ، أحد أكثر الجرائم التي تتكرر يوما بعد يوم ، خاصة لما تمثله من اعتداء على الأمن الشخصي وطمأنينة الأفراد.


وتصدى القانون لمثل هذه الأفعال، واعتبر التهديد الإلكتروني جريمة يعاقب عليها، حفاظًا على السلامة المجتمعية وردعًا لكل من يستغل الفضاء الرقمي للإيذاء أو الابتزاز.

في هذا الصدد، نصت المادة 327 من قانون العقوبات المصري على: "أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى".

كما أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، مدة لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال أما اذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7سنوات.


طبقا لنص  المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:


1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.


2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

التهديد عقوبة الأشغال الشاقة السوشيال ميديا قانون العقوبات

