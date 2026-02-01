بعد شهر من ميلاده .. جهاد البنا تنعي طفلها يوسف بكلمات حزينة ومؤثرة

نعت البلوجر جهاد البنا صغيرها يوسف المتوفى بعد شهر من ميلاده بكلمات مؤثرة تفاعل معاها رواد السوشيال ميديا حزناً على طفلها.

وفاة ابن جهاد البنا

وكتبت البنا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام عبر خاصية الاستوري: «إنا لله وإنا إليه راجعون ابنى يوسف في ذمة الله».

يارب انت عارف إزاى أنا أكثر حد تعب واتوجع وكنت على أمل أنا مش معترضة على أمرك يارب بس موجوعة يارب زى ما اخترتلى دا انت قادر تصبرني رسمت حياته معانا وتخيلته وسطنا بس لا اعتراض على أمرك يارب.. كان عندى أمل بيزيد كل يوم رغم كلام الدكاترة ورغم حالته اللى كانت بتسوء ومكنتش بقول غير إني راضية بأى حاجة ربنا يخترها لي".

وكانت قد أثارت البلوجر الشهيرة جهاد البنا وزوجها رمزي، ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرهما صورًا وفيديوهات لجلسة تصوير (سيشن) أمام الكعبة في مكة المكرمة، وذلك للإعلان عن حملها.

تصرف الزوجين تسبب في حالة من الاستياء والغضب بين المتابعين، الذين اعتبروا أن استغلال هذا المكان المقدس بهذه الطريقة أمر غير لائق ويخالف قدسية الشعائر الدينية.

إعلان الحمل أمام الكعبة: استغلال أم احتفال؟

كان الهدف من جلسة التصوير هو الإعلان عن الحمل في لحظة خاصة ومؤثرة، إلا أن توقيت الإعلان وطريقة نشر الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي فجر حالة من الغضب بين المتابعين.

العديد من المتابعين استنكروا تصوير هذه اللحظة المهمة أمام الكعبة، معتبرين أن هذه الأماكن يجب أن تُحترم ولا يتم استخدامها لتحقيق مكاسب إعلامية أو جذب الانتباه.

ردود الفعل على منصات التواصل الاجتماعي على سيشن الحمل أمام الكعبة لبلوجر جهاد البنا وزوجها

ردود الفعل على منصات التواصل الاجتماعي كانت حادة، حيث انهالت التعليقات من المتابعين الذين عبروا عن استيائهم الشديد.

وقال الكثير منهم إن هذا التصرف يعد "استغلالًا للمكان المقدس"، وعبّروا عن انزعاجهم من الفكرة، وكتب بعضهم تعليقات تحث جهاد البنا وزوجها على "التوبة" و"الاستغفار"، مؤكدين أن "بيت الله له حرمته" ويجب احترام قدسيته.

التعليقات المستاءة: "استغفروا وتوبوا"

"استغفروا الله، هذا ليس وقت الإعلان عن الحمل أمام الكعبة" كانت إحدى التعليقات التي انهالت على الزوجين بعد نشر الصور.

كما طالب العديد من المتابعين الزوجين بالرجوع عن تصرفهم والاعتذار للمجتمع الإسلامي، قائلين إن هذه الأماكن يجب أن تكون مخصصة لعبادة الله وليس لعرض لحظات شخصية.

وعبر العديد عن شعورهم بالإحراج من هذا التصرف، مؤكدين أن هناك طرقًا أخرى يمكن من خلالها الإعلان عن الحمل دون التعدي على قدسية الأماكن المقدسة.

تأثير التصرف على سمعة الزوجين

على الرغم من محاولات الزوجين تبرير موقفهما من خلال التأكيد على أن الهدف كان نشر الفرح ومشاركة اللحظة الخاصة مع متابعيهم، إلا أن الكثير من المتابعين لا يرون أن هذا التصرف كان مناسبًا في هذا المكان المقدس.

بدلاً من تلقي الدعم والمباركة، واجه الزوجان موجة من الانتقادات اللاذعة التي هزت صورتهما على منصات التواصل الاجتماعي.

المكانة المقدسة للكعبة: لماذا يجب أن نُحترم؟

العمرة والحج هما من أسمى العبادات في الإسلام، ويُعتبر بيت الله الحرام في مكة المكرمة مكانًا مقدسًا له احترامه الخاص، فإن أي تصرف قد يُشعر الآخرين بأن هناك استغلالًا لهذا المكان يُعتبر مرفوضًا.

الشعائر الإسلامية تدعو دائمًا إلى الالتزام بالخشوع والعبادة في هذا المكان، بعيدًا عن استخدامه كوسيلة للفت الانتباه أو لأغراض شخصية.