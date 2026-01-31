بعد فيديو على السوشيال ميديا.. القبض على طرفي مشاجرة في المنيا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام أحد الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة وإلقاء الحجارة ومادة كاوية على أحد المنازل في المنيا.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 29 / يناير تبلغ لمركز شرطة سمالوط شرق حدوث مشاجرة بين طرف أول: (عامل وشقيقه)، طرف ثان: (مزارع "خال الطرف الأول") جميعهم مقيمين بدائرة المركز، لخلافات بينهم حول الميراث تعدى خلالها الطرف الأول على الثانى بالسب وإلقاء الحجارة من أعلى سطح منزلهما المجاور لمنزله ومحاولة دلوفهما لمنزل الثانى عنوة "دون حدوث ثمة إصابات".



تم ضبط طرفـى المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتبادلوا الإتهامات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





