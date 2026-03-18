كأس خادم الحرمين الشريفين .. الهلال يتفوق على أهلي جدة بهدف في الشوط الأول

تفوق الهلال السعودي علي أهلي جدة بهدف نظيف في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وجاء هدف الهلال في الدقيقة 39، بعد تصويبة قوية من يسار منطقة الجزاء لصالح الهلال عن طريق ثيو هيرنانديز لتسكن شباك ميندي حارس مرمى الأهلي.

ويستضيف ملعب "الإنماء" بمدينة جدة مباراة الهلال والأهلي، ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين.



تشكيل الهلال الرسمي ضد الأهلي في كأس خادم الحرمين الشريفين:



في حراسة المرمى: ياسين بونو.

في خط الدفاع: متعب الحربي، كاليدو كوليبالي، علي لاجامي، ثيو هيرنانديز.

في خط الوسط: روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، محمد كنو.

في خط الهجوم: مالكوم اوليفيرا، كريم بنزيما، سالم الدوسري.