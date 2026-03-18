كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط تصريحات بارتريس موتسيبي رئيس “كاف” عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وقال بارتريس موتسيبي رئيس "كاف":من المبادئ الأساسية لدينا عدم تفضيل أي دولة إفريقية على أخرى، ونتعامل مع ما حدث في نهائي المغرب أمام السنغال بجدية كبيرة".

وكان منتخب السنغال، خرج من الملعب بعد احتساب جان جاك ندالا حكم اللقاء ركلة جزاء للمغرب بعد دقائق من عدم احتساب هدف للسنغال.

وطالب ساديو ماني زملائه بالعودة إلى أرضية الملعب قائلا: "فلنعد ونلعب مثل الرجال"، قبل أن يعود أسود التيرانجا ويتوجون باللقب.

وحقق منتخب السنغال لقب أمم إفريقيا 2025 بسيناريو مجنون بالفوز على المغرب المستضيف بنتيجة 1-0 في لقاء أقيم على ملعب مولاي الأمير عبد الله في الرباط بعد 120 دقيقة. قبل سحب اللقب من أسود التيرانجا.