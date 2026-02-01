بدء محاكمة 63 متهما بخلية الهيكل الإداري للإخوان.. بعد قليل

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، بعد قليل محاكمة 63 متهما، فى القضية رقم 14488 لسنة 2024، جنايات التجمع، والمعرفة بـ"خلية الهيكل الإدارى للإخوان".



قيادة جماعة إرهابية بالهيكل الإدارى للإخوان

وكشف أمر الإحالة، إنه فى غضون الفترة من عام 2021، وحتى 4 ديسمبر 2024، المتهمون الأول وحتى الخامس عشر تولوا قيادة جماعة إرهابية بالهيكل الإدارى للإخوان، الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما أن، المتهمون من السادس عشر وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها.