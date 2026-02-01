قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشروط والموعد.. فتح باب التقديم لمعاهد معاوني الأمن 2026
تداول 31 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
مات ساجدا.. وفاة مدير بالتعليم أثناء صلاة الجنازة على جاره بالغربية
نجوم البريميرليج في صدارة دافعي الضرائب.. كم يدفع صلاح ومرموش؟
المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة: مصر رسخت دور السيدات ومكانتهم في المجتمع
أفنان الشعيبي: استثمار الخطاب الديني والإعلامي ضرورة لحماية وتعزيز حقوق المرأة
الحسين الأردني يعلن رسميا انتقال عودة فاخوري إلى بيراميدز
الكلمة تفرق.. رئيس الوزراء يشاهد فيلما تسجيليا حول دور المرأة
ترامب يأمر وزارة الأمن الداخلي بعدم التدخل في احتجاجات المدن الديمقراطية
مبعوثة أمريكية تصل إلى فنزويلا لإعادة فتح السفارة بعد 7 سنوات من القطيعة
خالد طلعت: 29 لاعبا انتقلوا من الأهلي للزمالك في آخر 40 عامًا
أخبار العالم

ترامب: الولايات المتحدة بدأت التواصل مع كوبا لإبرام صفقة

ترامب
ترامب
أ ش أ

 أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، اليوم الأحد ، أن الولايات المتحدة بدأت بالتحدث مع القادة الكوبيين لإبرام صفقة محتملة.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية أثناء توجهه إلى فلوريدا : "ليس بالضرورة أن تكون أزمة إنسانية. أعتقد أنهم سيأتون إلينا على الأرجح ويرغبون في إبرام صفقة. وهكذا ستعود كوبا حرة مرة أخرى."

وتوقع أنهم سيعقدون نوعاً من الاتفاق مع كوبا وقال: "أعتقد، كما تعلمون، أننا سنكون لطفاء".

ولم يُقدم ترامب أي تفاصيل حول مستوى التواصل الذي أجرته إدارته مع كوبا مؤخرًا أو توقيته، واكتفى بالقول: "بدأنا نتحدث مع كوبا".

وذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس الأمريكية أن تصريحات ترامب تأتي في الوقت الذي تُمارس فيه إدارته ضغوطًا متزايدة على الجزيرة، وتقطع عنها إمدادات النفط الرئيسية.

وأدلى الرئيس الجمهوري بهذا التصريح في أعقاب تحركاته في الأسابيع الأخيرة لقطع إمدادات النفط من فنزويلا والمكسيك، والتي أشار إلى أنها ستجبر كوبا على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

ولا تزال أهدافه تجاه كوبا غير واضحة، لكن ترامب وجه اهتمامًا أكبر نحو الجزيرة بعد أن ألقت إدارته في أوائل الشهر الماضي القبض على الرئيس الفنزويلي آنذاك نيكولاس مادورو، وأصبح أكثر حزمًا في مواجهة الدول المعادية للولايات المتحدة.

وفي الأسبوع الماضي، وقّع ترامب أمرًا تنفيذيًا بفرض تعريفة جمركية على أي سلع من الدول التي تبيع أو تُزود ​​كوبا بالنفط. وقد ضغط هذا الإجراء على المكسيك، التي أصبحت كوبا تعتمد عليها في النفط بعد أن أوقف ترامب شحنات النفط من فنزويلا في أعقاب الإطاحة بمادورو.

وحذرت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم من أن ذلك قد يتسبب في أزمة إنسانية. وقالت يوم الجمعة إنها ستسعى إلى إيجاد بدائل لمواصلة مساعدة كوبا.

