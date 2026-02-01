استكمال محاكمة 68 متهمًا بخلية التجمع .. اليوم

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم جلسة محاكمة 68 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 12567 لسنة 2024، جنايات التجمع.

تفاصيل أمر الإحالة

كشف أمر الإحالة، إنه خلال الفترة من عام 1992 وحتي 3 نوفمبر 2024، المتهمون من الأول وحتي الـ41 تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.



ووجّه للمتهمين من الثاني والأربعون وحتي الأخير تهم لانضمام للجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين لبعض المتهمين تهم تمويل الإرهاب.