قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يُهدّد إيران بالسفن الكبيرة.. وتفاهم حول نفط فنزويلا وتحذير للصين
مُعلّق رياضي يُحذّر: مواجهة المصري ستكون الأصعب للزمالك.. ونصيحة خاصة لمعتمد جمال
«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي
مُعلّق رياضي: الزمالك بطلاً للقرن.. والأبيض مصدر للمتعة الكروية
أحمد عادل: إمام عاشور الخاسر الوحيد في أزمته مع الأهلي.. وحمزة عبدالكريم «هالاند الصغير»
المهرجانات نجحت ونفسي أمثل.. حمو بيكا: يكشف أسرار الشهرة ومسيرته من الجزارة إلى الفن
مواعيد مباريات اليوم الأحد 1 - 2 - 2026 والقنوات الناقلة
معايير محددة من الرقابة المالية.. كيف يتم تقييم أسعار العقارات في مصر؟
نشأت الديهي: استنفار أمريكي واسع و3 سيناريوهات لضربة عسكرية مُحتملة ضد إيران
المفاوضات النووية مُستمرة.. ترامب يتفاءل: اتفاق مُحتمل بدل المواجهة العسكرية مع إيران
«يرقصون على الهوا بسبب إمام عاشور».. «أضا»: بعض الإعلاميين يمارسون «الشماتة» في أزمات الأهلي
إمام عاشور تحت ضغط عصبي وصحي.. و«أضا» يؤكد ضرورة الاعتراف بالخطأ | القصة كاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

استكمال محاكمة 68 متهمًا بخلية التجمع .. اليوم

المستشار محمد الشربيني
المستشار محمد الشربيني
مصطفي رجب

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم  جلسة محاكمة 68 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 12567 لسنة 2024، جنايات التجمع.

تفاصيل أمر الإحالة

كشف أمر الإحالة، إنه خلال الفترة من عام 1992 وحتي 3 نوفمبر 2024، المتهمون من الأول وحتي الـ41 تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.


ووجّه للمتهمين من الثاني والأربعون وحتي الأخير تهم لانضمام للجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين لبعض المتهمين تهم تمويل الإرهاب.

الدائرة الأولى إرهاب المستشار محمد السعيد الشربيني محاكمة 68 متهما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات .. درجاتك هنا

مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

بشاير رمضان.. مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

زيزو

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة أحمد سيد زيزو خلال مواجهة يانج أفريكانز

سعر الجنيه الذهب

تحرك جديد في سعر الجنيه الذهب اليوم

الطقس

حالة الطقس| تحذير من ظاهرة جوية يومي الأثنين والثلاثاء

بدون وفيات | انهيار محلات داخل محطة وقود بالتجمع الخامس.. صور

إصابات شديدة | انهيار محلات داخل محطة وقود في التجمع الخامس.. صور

كامويش

والعة.. تعليق ناري من عمرو الدردير علي صفقة كامويش مع الأهلي

محافظ الاسكندرية يعتمد نتيجة الاعدادية

بالإسم ورقم الجلوس.. نتيجة الفصل الدراسي الأول للإعدادية بالإسكندرية

ترشيحاتنا

إيران

خبير : إيران سترد وجوديًا على أي تهديد .. وقد تتوعد المجتمع الإسرائيلي بالكامل

ذهب

خبير اقتصادي: الفضة دخلت موجة مضاربات مدعومة بمديونيات

علم مصر

رئيس خارجية الشيوخ : مصر طرف لا يمكن الاستغناء عنه في معادلة الاستقرار الإقليمي

بالصور

تسلا تغلق صفحة طرازي S و X وتُعيد توجيه بوصلتها نحو عالم الروبوتات

تسلا
تسلا
تسلا

بعد إلغائها .. ماذا تعرف عن سيارات الشوكولاتة المكسيك ؟

رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم
رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم
رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم

«فورد» تستدعي طرازات حديثة بسبب خطر انفجار الزجاج الأمامي

فورد
فورد
فورد

طريقة عمل فانوس رمضان 2026 بأشكال مختلفة

فانوس رمضان
فانوس رمضان
فانوس رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد