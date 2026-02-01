قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البابا تواضروس: ختان الإناث عادة غير مقبولة واعتداء صارخ على الفتيات
"جوتيريش" يحذر من تدهور الأوضاع في إقليم تيجراي الإثيوبي ويدعو إلى ضبط النفس
الشروط والموعد.. فتح باب التقديم لمعاهد معاوني الأمن 2026
تداول 31 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
مات ساجدا.. وفاة مدير بالتعليم أثناء صلاة الجنازة على جاره بالغربية
نجوم البريميرليج في صدارة دافعي الضرائب.. كم يدفع صلاح ومرموش؟
المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة: مصر رسخت دور السيدات ومكانتهم في المجتمع
أفنان الشعيبي: استثمار الخطاب الديني والإعلامي ضرورة لحماية وتعزيز حقوق المرأة
الحسين الأردني يعلن رسميا انتقال عودة فاخوري إلى بيراميدز
الكلمة تفرق.. رئيس الوزراء يشاهد فيلما تسجيليا حول دور المرأة
ترامب يأمر وزارة الأمن الداخلي بعدم التدخل في احتجاجات المدن الديمقراطية
مبعوثة أمريكية تصل إلى فنزويلا لإعادة فتح السفارة بعد 7 سنوات من القطيعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

نجوم البريميرليج في صدارة دافعي الضرائب.. كم يدفع صلاح ومرموش؟

محمد صلاح ومرموش
محمد صلاح ومرموش
أمينة الدسوقي

كشفت قائمة الضرائب السنوية التي نشرتها صحيفة صنداي تايمز البريطانية عن أرقام ضخمة يسددها نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز للخزينة البريطانية، يتقدمهم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، الذي دفع نحو 16.9 مليون جنيه إسترليني خلال العام الماضي، متصدرا لاعبي البريميرليغ في قيمة الضرائب المدفوعة.

صلاح ومرموش ضمن الأعلى في إنجلترا

وضمت القائمة نجمين عربيين بارزين هما المصريان محمد صلاح، جناح ليفربول، وعمر مرموش، مهاجم مانشستر سيتي.

وجاء صلاح، البالغ من العمر 33 عامًا، في المركز الثاني بين لاعبي الدوري الإنجليزي ضمن قائمة أعلى 100 دافع ضرائب في المملكة المتحدة، بعدما سدد ما يقارب 14.5 مليون جنيه إسترليني، ليأتي خلف هالاند مباشرة في الترتيب. 

ويأتي ذلك بالتزامن مع توقيع صلاح عقدًا جديدًا لمدة عامين مع ليفربول في أبريل الماضي.

في المقابل، حل عمر مرموش في المركز الثامن بين لاعبي البريميرليغ، بعدما بلغت قيمة الضرائب التي دفعها نحو 8.8 مليون جنيه إسترليني، ليؤكد حضوره المالي والرياضي في موسم مميز.

قائمة أبرز لاعبي الكرة دافعي الضرائب

وحل البرازيلي كاسيميرو، لاعب مانشستر يونايتد، في المركز الثالث بدفع نحو 10 ملايين جنيه إسترليني، يليه الإنجليزي رحيم سترلينغ في المركز الرابع بقيمة 9.8 مليون جنيه إسترليني.

وجاء الهولندي فيرجيل فان دايك في المركز الخامس بالقيمة نفسها، ثم البرتغالي برونو فيرنانديز في المركز السادس بـ9 ملايين جنيه إسترليني، يليه مواطنه برناردو سيلفا في المركز السابع بالقيمة ذاتها.

أما المركزان التاسع والعاشر فكانا من نصيب ثنائي آرسنال، البرازيلي غابرييل خيسوس والألماني كاي هافرتز، بعدما دفع كل منهما نحو 7.9 مليون جنيه إسترليني.

دخول لاعبي كرة القدم إلى قائمة كبار دافعي الضرائب

وأشارت صنداي تايمز إلى أن لاعبي كرة القدم دخلوا قائمة أكبر 100 دافع ضرائب في المملكة المتحدة للمرة الأولى، حيث جاء هالاند في المرتبة 72 على القائمة العامة، فيما حل محمد صلاح ضمن الأسماء البارزة بقيمة ضرائب بلغت نحو 14.5 مليون جنيه إسترليني.

نجوم الفن والأعمال ينافسون نجوم الكرة

وضمت القائمة أسماء لامعة من عالم الفن والأعمال، من بينها مؤلفة سلسلة هاري بوتر جيه كيه رولينغ التي احتلت المرتبة 36 بدفع 47.5 مليون جنيه إسترليني، والمغني العالمي إد شيران في المرتبة 64 بفاتورة ضريبية بلغت 19.9 مليون جنيه إسترليني.

مليارديرات بيتفريد يتصدرون القائمة

وتصدر القائمة هذا العام الشقيقان المليارديران فريد وبيتر دون، مؤسسا شركة بيتفريد، بعدما دفعا نحو 400.1 مليون جنيه إسترليني كضرائب خلال العام الماضي، متقدمين على كبار رجال الأعمال والنجوم الرياضيين والفنيين.

وجاء رجل الأعمال أليكس جيركو في المرتبة الثانية بدفع 331.4 مليون جنيه إسترليني، يليه مدير صندوق التحوط كريس روكوس بنحو 330 مليون جنيه إسترليني.

أرقام قياسية للخزينة البريطانية

وأوضحت الصحيفة أن أكبر 100 دافع ضرائب في المملكة المتحدة ساهموا بنحو 5.758 مليارات جنيه إسترليني خلال العام الماضي، مقارنة بـ4.985 مليارات جنيه إسترليني في العام السابق، في مؤشر على تنوع مصادر الدخل وارتفاع مساهمة النجوم ورجال الأعمال في الاقتصاد البريطاني.

ضرائب الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي النرويجي إيرلينغ هالاند محمد صلاح عمر مرموش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

مشادة واشتباك بالأيدي بين قارئ بسرادق وأحد الحضور تثير الجدل بمواقع التواصل

«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

مشادة كلامية بين متسابق برنامج التلاوة وأحد متابعيه

تفاصيل مشادة كلامية بين متسابق برنامج دولة التلاوة وأحد متابعيه

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 1-2-2026

إمام عاشور

التوأم يتدخل في أزمة إمام عاشور مع الأهلي .. والمونديال كلمة السر | تفاصيل

صيام الأيام البيض

صيام الأيام البيض .. الإفتاء توضح حكم صيام يوم واحد

هبوط أرضي داخل أحد البنزينات بمنطقة التجمع

مشهد مرعب .. لحظة هبوط أرضي مفاجئ داخل بنزينة في التجمع

الذهب

بعد قفزته الصاروخية .. لماذا هبطت أسعار الذهب عالميًا؟

ترشيحاتنا

الشيخ أحمد أبو المعاطي

أحد أعلام التلاوة في مصر..الأوقاف تُحيي ذكرى ميلاد الشيخ أحمد أبو المعاطي

بدء انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي: «استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي»

بدء انطلاق مؤتمر الخطاب الديني والإعلامي وحقوق المرأة بدول التعاون الإسلامي

مؤتمر

ننشر تفاصيل المؤتمر الدولي: «استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية حقوق المرأة»

بالصور

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

تسلا تغلق صفحة طرازي S و X وتُعيد توجيه بوصلتها نحو عالم الروبوتات

تسلا
تسلا
تسلا

بعد إلغائها .. ماذا تعرف عن سيارات الشوكولاتة المكسيك ؟

رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم
رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم
رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم

«فورد» تستدعي طرازات حديثة بسبب خطر انفجار الزجاج الأمامي

فورد
فورد
فورد

فيديو

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

فيديو دمنهور

زواج عرفي وقرض 300 ألف.. أسرار صادمة في واقعة دمنهور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد