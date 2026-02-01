نجوم البريميرليج في صدارة دافعي الضرائب.. كم يدفع صلاح ومرموش؟

كشفت قائمة الضرائب السنوية التي نشرتها صحيفة صنداي تايمز البريطانية عن أرقام ضخمة يسددها نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز للخزينة البريطانية، يتقدمهم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، الذي دفع نحو 16.9 مليون جنيه إسترليني خلال العام الماضي، متصدرا لاعبي البريميرليغ في قيمة الضرائب المدفوعة.

صلاح ومرموش ضمن الأعلى في إنجلترا

وضمت القائمة نجمين عربيين بارزين هما المصريان محمد صلاح، جناح ليفربول، وعمر مرموش، مهاجم مانشستر سيتي.

وجاء صلاح، البالغ من العمر 33 عامًا، في المركز الثاني بين لاعبي الدوري الإنجليزي ضمن قائمة أعلى 100 دافع ضرائب في المملكة المتحدة، بعدما سدد ما يقارب 14.5 مليون جنيه إسترليني، ليأتي خلف هالاند مباشرة في الترتيب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع توقيع صلاح عقدًا جديدًا لمدة عامين مع ليفربول في أبريل الماضي.

في المقابل، حل عمر مرموش في المركز الثامن بين لاعبي البريميرليغ، بعدما بلغت قيمة الضرائب التي دفعها نحو 8.8 مليون جنيه إسترليني، ليؤكد حضوره المالي والرياضي في موسم مميز.

قائمة أبرز لاعبي الكرة دافعي الضرائب

وحل البرازيلي كاسيميرو، لاعب مانشستر يونايتد، في المركز الثالث بدفع نحو 10 ملايين جنيه إسترليني، يليه الإنجليزي رحيم سترلينغ في المركز الرابع بقيمة 9.8 مليون جنيه إسترليني.

وجاء الهولندي فيرجيل فان دايك في المركز الخامس بالقيمة نفسها، ثم البرتغالي برونو فيرنانديز في المركز السادس بـ9 ملايين جنيه إسترليني، يليه مواطنه برناردو سيلفا في المركز السابع بالقيمة ذاتها.

أما المركزان التاسع والعاشر فكانا من نصيب ثنائي آرسنال، البرازيلي غابرييل خيسوس والألماني كاي هافرتز، بعدما دفع كل منهما نحو 7.9 مليون جنيه إسترليني.

دخول لاعبي كرة القدم إلى قائمة كبار دافعي الضرائب

وأشارت صنداي تايمز إلى أن لاعبي كرة القدم دخلوا قائمة أكبر 100 دافع ضرائب في المملكة المتحدة للمرة الأولى، حيث جاء هالاند في المرتبة 72 على القائمة العامة، فيما حل محمد صلاح ضمن الأسماء البارزة بقيمة ضرائب بلغت نحو 14.5 مليون جنيه إسترليني.

نجوم الفن والأعمال ينافسون نجوم الكرة

وضمت القائمة أسماء لامعة من عالم الفن والأعمال، من بينها مؤلفة سلسلة هاري بوتر جيه كيه رولينغ التي احتلت المرتبة 36 بدفع 47.5 مليون جنيه إسترليني، والمغني العالمي إد شيران في المرتبة 64 بفاتورة ضريبية بلغت 19.9 مليون جنيه إسترليني.

مليارديرات بيتفريد يتصدرون القائمة

وتصدر القائمة هذا العام الشقيقان المليارديران فريد وبيتر دون، مؤسسا شركة بيتفريد، بعدما دفعا نحو 400.1 مليون جنيه إسترليني كضرائب خلال العام الماضي، متقدمين على كبار رجال الأعمال والنجوم الرياضيين والفنيين.

وجاء رجل الأعمال أليكس جيركو في المرتبة الثانية بدفع 331.4 مليون جنيه إسترليني، يليه مدير صندوق التحوط كريس روكوس بنحو 330 مليون جنيه إسترليني.

أرقام قياسية للخزينة البريطانية

وأوضحت الصحيفة أن أكبر 100 دافع ضرائب في المملكة المتحدة ساهموا بنحو 5.758 مليارات جنيه إسترليني خلال العام الماضي، مقارنة بـ4.985 مليارات جنيه إسترليني في العام السابق، في مؤشر على تنوع مصادر الدخل وارتفاع مساهمة النجوم ورجال الأعمال في الاقتصاد البريطاني.