شيخ الأزهر: هيئة كبار العلماء ترفض حرمان المرأة من الميراث أو المساواة مع الرجل
19 أبريل.. استئناف شاكر محظور على حكم حبسه عامين بتهمة نشر فيديوهات خادشة
الإمام الأكبر: مؤتمر الأزهر لتعزيز حقوق المرأة يسبح ضد أمواج تريد تدمير الأسرة الشرقية
شيخ الأزهر: الأسر البسيطة تعاني من الاستدانة لتوفير المهور رغم تيسير النبي ﷺ
شيخ الأزهر: يجب تعويض الزوجة عن مساهمتها بثروة زوجها في حالة الطلاق أو الوفاة
شيخ الأزهر يحيي صمود المرأة الفلسطينية: بطلة وشجاعة هزمت إرادة جيوش عاتية
مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026
مدبولي: الرئيس السيسي لديه اقتناع راسخ بأن تمكين المرأة ركيزة أساسية لبناء الدولة الحديثة
شيخ الأزهر يدعو إلى يسر المهور وتيسير الزواج وعودته لصورته البسيطة التي حث عليها الإسلام
الصادرات غير البترولية تصل 48.5 مليار دولار بزيادة 17%.. والعجز التجاري يتراجع 9%.. تفاصيل
إندونيسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار أرضي إلى 64 قتيلا.. والسلطات تواصل البحث عن 16 مفقودًا
طلاب الهندسة بجامعة العاصمة يحققون إنجازات عالمية في مسابقة المركبات الموفرة للطاقة |فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزيرة التضامن تكرم إدارة الرعاية البديلة لتميزها خلال شهر يناير

التضامن الاجتماعي
التضامن الاجتماعي
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

كرمت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي  إدارة الرعاية البديلة التابعة للإدارة المركزية للرعاية وفريق عمل المستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك لأدائهم المتميز خلال شهر يناير الماضي.

وحرصت الدكتورة مايا مرسي على تسليم شهادات تقدير وتميز لكل من المستشار كريم قلاوي نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية، والأستاذ علاء عبد العاطي مدير عام مدير عام الإدارة العامة للرعاية المؤسسية، والأستاذة مروة عبد الحميد مديرة إدارة الحالة، وكافة العاملين بالإدارة، وكذلك كافة أعضاء فريق عمل المستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بجهود كافة العاملين بالرعاية البديلة ، حيث تم تسليم 636 طفلا وطفلة لأسر بديلة كافلة، وذلك في الفترة من يوليو 2024 وحتي تاريخه، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الأطفال المكفولين داخل أسر بديلة كافلة  12298 طفل وطفلة، وبلغ عدد الأسر البديلة 12038 أسرة كافلة.

ويأتي ذلك في إطار توجه الوزارة نحو التحول من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية ضمن منظومة الكفالة والتوسع في منظومة الأسر البديلة الكافلة وتقليل عدد دور الرعاية الاجتماعية، مما أدي إلي التوسع في منظومة الأسر البديلة الكافلة ضمن منظومة الكفالة.

ومن جانبهم أعرب العاملون بإدارة الرعاية البديلة عن تقديرهم لوزيرة التضامن الاجتماعي وحرصها على تكريمهم، مشيرين إلى متابعتها الدقيقة لعمل المنظومة ساهم في تطور الأداء والارتقاء بمنظومة العمل.

وزيرة التضامن الاجتماعي المستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي قلاوي نائب رئيس مجلس الدولة قلاوي نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني لوزيرة التضامن

