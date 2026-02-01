وزيرة التضامن تكرم إدارة الرعاية البديلة لتميزها خلال شهر يناير

كرمت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إدارة الرعاية البديلة التابعة للإدارة المركزية للرعاية وفريق عمل المستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك لأدائهم المتميز خلال شهر يناير الماضي.

وحرصت الدكتورة مايا مرسي على تسليم شهادات تقدير وتميز لكل من المستشار كريم قلاوي نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية، والأستاذ علاء عبد العاطي مدير عام مدير عام الإدارة العامة للرعاية المؤسسية، والأستاذة مروة عبد الحميد مديرة إدارة الحالة، وكافة العاملين بالإدارة، وكذلك كافة أعضاء فريق عمل المستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بجهود كافة العاملين بالرعاية البديلة ، حيث تم تسليم 636 طفلا وطفلة لأسر بديلة كافلة، وذلك في الفترة من يوليو 2024 وحتي تاريخه، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الأطفال المكفولين داخل أسر بديلة كافلة 12298 طفل وطفلة، وبلغ عدد الأسر البديلة 12038 أسرة كافلة.

ويأتي ذلك في إطار توجه الوزارة نحو التحول من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية ضمن منظومة الكفالة والتوسع في منظومة الأسر البديلة الكافلة وتقليل عدد دور الرعاية الاجتماعية، مما أدي إلي التوسع في منظومة الأسر البديلة الكافلة ضمن منظومة الكفالة.

ومن جانبهم أعرب العاملون بإدارة الرعاية البديلة عن تقديرهم لوزيرة التضامن الاجتماعي وحرصها على تكريمهم، مشيرين إلى متابعتها الدقيقة لعمل المنظومة ساهم في تطور الأداء والارتقاء بمنظومة العمل.