إنجاز غير مسبوق .. محمد صلاح يُواصل تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي

واصل نجم ليفربول، محمد صلاح، تحطيم الأرقام القياسية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حقق إنجازًا تاريخيًا جديدًا خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام نيوكاسل يونايتد، التي أُقيمت مساء السبت على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من موسم 2025/2026.

فوز كبير لليفربول على أنفيلد

وشهدت المباراة تفوقًا واضحًا لفريق ليفربول، الذي نجح في تحقيق فوز عريض على نيوكاسل يونايتد بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، في لقاء أكد من خلاله «الريدز» قوتهم على ملعبهم، وواصلوا المنافسة بقوة على صدارة الدوري الإنجليزي.

بصمة صلاح في اللقاء

وشارك محمد صلاح في المباراة أساسيًا، وقدم أداءً مميزًا كعادته، حيث تمكن من صناعة الهدف الثالث لليفربول، قبل أن يغادر أرض الملعب في الدقيقة 84 وسط تحية جماهير أنفيلد، التي تواصل الاحتفاء بنجمها الأول.

رقم قياسي تاريخي

وأوضح الموقع الرسمي لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز أن محمد صلاح وصل إلى 152 مساهمة تهديفية على ملعب أنفيلد في منافسات «البريميرليج»، بواقع 107 أهداف سجلها بنفسه، و45 تمريرة حاسمة قدمها لزملائه، ليؤكد تأثيره الكبير داخل معقل ليفربول.

التفوق على أساطير الدوري

وبهذا الرقم القياسي، أصبح محمد صلاح أكثر لاعب مساهمة في الأهداف على ملعب واحد في تاريخ الدوري الإنجليزي، متجاوزًا اثنتين من أساطير البطولة:

واين روني مع مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد (151 مساهمة تهديفية).

تييري هنري مع آرسنال على ملعب هايبري (151 مساهمة تهديفية).

صلاح.. أسطورة أنفيلد

ويواصل محمد صلاح ترسيخ مكانته كأحد أعظم لاعبي ليفربول في العصر الحديث، وأحد أبرز النجوم في تاريخ الدوري الإنجليزي، بعدما أصبح ملك الأرقام القياسية على ملعب أنفيلد، في إنجاز جديد يُضاف إلى مسيرته الاستثنائية مع الكرة الإنجليزية.