قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هشام حنفي: مبادئ الأهلي بريئة من أزمة إمام عاشور.. واللاعب أخطأ
«الكرمة العراقي»: مندوب في القاهرة للتفاوض على ضم أحمد عبد القادر ولاعب آخر
استمرار الارتفاع .. حالة الطقس ودرجات الحرارة المُتوقعة اليوم
بتتجوزوا ليه .. حجازي متقال: اتجوزت عن حب ومابحبش النكدية | فيديو
إعادة تفعيل أكرا.. رسالة من الرئيس السيسي إلى رئيس غانا
برشلونة يكتسح «إلتشي» 3-1 في الدوري الإسباني
لا خاسر مع القرآن.. رسالة مؤثرة من محمود السيد عبد الله بعد مغادرته دولة التلاوة
مسئول فلسطيني: أي خطة نحو السلام الحقيقي لن تتحقق إلا بإنهاء الاحتلال
بأسيست صلاح.. ليفربول يكتسح نيوكاسل برباعية في الدوري الإنجليزي
الظروف صعبة | تصريح غير متوقع من أفشة عن سبب رحيله من الأهلي للاتحاد
صيام الأيام البيض .. الإفتاء توضح حكم صيام يوم واحد
حمو بيكا : مراتي بتغير عليا .. ولما بتزعل بصالحها بالذهب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مرسيدس تعلن الرفض وتقول لـ «ترمب»: لا | ما القصة؟

مرسيدس و ترامب
مرسيدس و ترامب
كريم عاطف

في خطوة لافتة كشفت تقارير صحفية عن محاولة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إقناع شركة مرسيدس-بنز بنقل مقرها الرئيسي من ألمانيا إلى الولايات المتحدة، عبر مزيج من الحوافز الضريبية والضغوط التجارية، لكن الشركة الألمانية وضعت حدا واضحا لهذه المساعي، متمسكة بهويتها وجذورها التاريخية.

مرسيدس و ترامب

القصة كشف تفاصيلها أولا كالينيوس، الرئيس التنفيذي لـ مرسيدس، مؤكدا أن الفكرة طرحت بالفعل من الجانب الأمريكي، وتحديدا من وزير التجارة هوارد لوتنيك، الذي عرض إعفاءات ضريبية وتسهيلات متعددة في محاولة لاستقطاب مرسيدس إلى الأراضي الأمريكية.

ورغم الإغراءات، جاء رد الشركة حاسما، ففي تصريحات نقلتها وكالة "بلومبيرج"، شدد كالينيوس على أن مرسيدس شركة عالمية منذ أكثر من قرن، لكنها في الوقت نفسه متجذرة بعمق في إقليم شوابيا الألماني، قائلا إن هذه الجذور "لا يمكن ولا ينبغي اقتلاعها".

مرسيدس بنز CLE 200 موديل 2026

وبحسب موقع "كار سكوبس" المتخصص في أخبار السيارات، فإن العرض الأمريكي قدم قبل نحو عام، أي في بدايات الولاية الثانية لترمب، تزامنا مع تصعيد واشنطن ضغوطها على شركات السيارات العالمية، سواء عبر التلويح بتعريفات جمركية مرتفعة أو الدفع نحو توطين الصناعة داخل الولايات المتحدة.

مرسيدس مايباخ SL680 موديل 2026

العلاقة بين ترمب ومرسيدس لم تكن يوما مستقرة، إذ سبق للرئيس الأمريكي أن وجه انتقادات علنية للشركة، معتبرا انتشار سياراتها الفاخرة في شوارع نيويورك وتحديدا الجادة الخامسة مصدر إزعاج منذ ولايته الأولى، ومع ذلك، يبدو أنه حاول في ولايته الثانية تغيير النهج، عبر جذب مرسيدس بدلا من مهاجمتها.

مرسيدس GLB 2026

ورغم هذه الجهود، لم تنجح المحاولة، ووفق تحليل نشره موقع "أوتو موتور أوند شبورت"، استنادا إلى تصريحات كالينيوس في بودكاست "ذا بايونير بريفينج"، فإن إدارة ترمب بدأت تبحث عن استراتيجيات بديلة بعد فشلها في إقناع مرسيدس بتغيير مقرها.

مرسيدس VLE

ومع ذلك، لا يعني الرفض الألماني غياب مرسيدس عن السوق الأمريكية، فالشركة تمتلك حضورا واسعا داخل الولايات المتحدة، من خلال أكثر من 12 موقعا مختلفا، ويقع المقر الرئيسي لمرسيدس-بنز أمريكا الشمالية (MBUSA) شمال مدينة أتلانتا بولاية جورجيا.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب دونالد ترمب ترمب مرسيدس مرسيدس بنز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات .. درجاتك هنا

سعر الذهب في مصر

640 جنيها انخفاضا في عيار 21 .. المعدن الأصفر يتراجع

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

للوفاء باحتياجات رمضان.. تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

الشاب صاحب الواقعة

تربطهما علاقة زواج..القصة الكاملة لفتاة البحيرة وخطبيها وتبادل الاتهامات

زيزو

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة أحمد سيد زيزو خلال مواجهة يانج أفريكانز

مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

بشاير رمضان.. مواعيد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

علي جمعة يستقبل الطالبة الإندونيسية .. ويؤكد: نموذج مشرف لطالب العلم الحقيقي

مفتي الجمهورية خلال حضور الندوة

المفتي: المحافظة على اللغة العربية محور أصيل في أي نقاش علمي جاد يتعلق بالعلوم الشرعية

د. نظير عياد

المفتي: نداء أهل القِبلة لا يلغي المذاهب ولا يصهرها بل يقر التعدد

بالصور

مرسيدس تعلن الرفض وتقول لـ «ترمب»: لا | ما القصة؟

مرسيدس و ترامب
مرسيدس و ترامب
مرسيدس و ترامب

طريقة عمل مرقة الدجاج .. سر الطعم الغني والشوربة الصحية

طريقة عمل مرقة الدجاج
طريقة عمل مرقة الدجاج
طريقة عمل مرقة الدجاج

بضمان مليون كم .. كل ما تريد معرفته عن سيارات ميتسوبيشي في مصر 2026

ميتسوبيشي
ميتسوبيشي
ميتسوبيشي

سعرها أقل من 720 ألف جنيه .. أرخص كروس أوفر زيرو في مصر

جاك JS2 موديل 2025
جاك JS2 موديل 2025
جاك JS2 موديل 2025

فيديو

إمام عاشور

ابنته السبب .. تفاصيل صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة الأهلي

الكلاب الضالة

الحل في التحصين أم التصدير؟ متخصصون يناقشون أزمة الكلاب الضالة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد