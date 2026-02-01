قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شيخ الأزهر: هيئة كبار العلماء ترفض حرمان المرأة من الميراث أو المساواة مع الرجل
19 أبريل.. استئناف شاكر محظور على حكم حبسه عامين بتهمة نشر فيديوهات خادشة
الإمام الأكبر: مؤتمر الأزهر لتعزيز حقوق المرأة يسبح ضد أمواج تريد تدمير الأسرة الشرقية
شيخ الأزهر: الأسر البسيطة تعاني من الاستدانة لتوفير المهور رغم تيسير النبي ﷺ
شيخ الأزهر: يجب تعويض الزوجة عن مساهمتها بثروة زوجها في حالة الطلاق أو الوفاة
شيخ الأزهر يحيي صمود المرأة الفلسطينية: بطلة وشجاعة هزمت إرادة جيوش عاتية
مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026
مدبولي: الرئيس السيسي لديه اقتناع راسخ بأن تمكين المرأة ركيزة أساسية لبناء الدولة الحديثة
شيخ الأزهر يدعو إلى يسر المهور وتيسير الزواج وعودته لصورته البسيطة التي حث عليها الإسلام
الصادرات غير البترولية تصل 48.5 مليار دولار بزيادة 17%.. والعجز التجاري يتراجع 9%.. تفاصيل
إندونيسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار أرضي إلى 64 قتيلا.. والسلطات تواصل البحث عن 16 مفقودًا
طلاب الهندسة بجامعة العاصمة يحققون إنجازات عالمية في مسابقة المركبات الموفرة للطاقة |فيديو
الطاقة الذرية وأكاديمية البحث العلمي تنظمان ورشة عمل حول الحلول المبتكرة لإدارة المخاطر البيئية

خلال ورشة العمل
وفاء نور الدين

 ينظم المعمل الوطني للتخلص الآمن من النفايات المشعة والخطرة التابع لهيئة الطاقة الذرية، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لعلوم البيئة وصون الطبيعة بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ورشة عمل بعنوان "إدارة المخاطر للملوثات البيئية بالتقنيات الحديثة: نحو حلول مبتكرة ومستدامة".

وتشهد ورشة العمل حضوراً رفيع المستوى ومشاركة واسعة من عدة جهات استراتيجية تشمل وزارات التعليم العالي والبحث العلمي، الكهرباء والطاقة المتجددة والبيئة، كما تشارك هيئات المحطات النووية، المواد النووية، وجهاز إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، إلى جانب جامعات القاهرة، عين شمس، بني سويف، الأزهر، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا كما تشارك عدد من الجمعيات الأهلية وشركات القطاع الخاص.

وقد أكد الأستاذ الدكتور عمرو الحاج علي، رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الذرية ورئيس مجلس إدارة المعمل الوطني، على أهمية هذا الحدث حيث أشار إلى أن هذه الورشة تجسد التزام الهيئة بتطوير حلول وطنية لمواجهة التحديات البيئية، وتوفر منصة لتبادل الخبرات بين العلماء وصناع القرار لضمان الإدارة الآمنة للمخاطر وفق أحدث المعايير العالمية، وهو ما يعد جزءاً أساسياً من استراتيجية مصر للتنمية المستدامة.

ومن جانبها، صرحت الأستاذة الدكتورة رحاب عثمان، المدير التنفيذي لمشروع المعمل ومنسق ورشة العمل بأن هذه الفعالية تركز على التطبيقات العملية للتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات النووية والإشعاعية في رصد ومعالجة الملوثات من أجل بناء قدرات الكوادر المصرية وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى حلول ملموسة تخدم القطاع الصناعي والبيئي في مصر.

تتضمن ورشة العمل التي تستمر على مدار ثلاثة أيام جلسات متخصصة تتناول الاستراتيجيات الوطنية للتغيرات المناخية، التصميم الذكي لمنشآت المعالجة، ونمذجة انتشار الملوثات بالذكاء الاصطناعي. ومن المقرر أن تُختتم الفعاليات بصياغة وثيقة توصيات نهائية للسياسات والبحث العلمي، بالإضافة إلى جولة ميدانية لمنشآت المعمل الوطني بهيئة الطاقة الذرية.

