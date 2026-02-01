مشهد مرعب .. لحظة هبوط أرضي مفاجئ داخل بنزينة في التجمع

شهدت الساعات الماضية مشهد يحبس الأنفاس، في هبوط أرضي داخل أحد البنزينات بمنطقة التجمع.

هبوط أرضي داخل بنزينة في التجمع

فيما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا بحدوث هبوط أرضي داخل محطة وقود بمنطقة التجمع، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ إلى موقع البلاغ.

وبالفحص تبين حدوث هبوط أرضي بعمق نحو 15 مترًا داخل المحطة، ما أسفر عن انهيار لمحل لبيع الزهور، وآخر لبيع الحلويات داخلها، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين جرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأوضحت المعاينة أن سبب الهبوط يرجع إلى أعمال حفر مجاورة لمحطة الوقود بموقع تحت الإنشاء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما أخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.