مُعلّق رياضي يُشيد بقطاع ناشئي الزمالك: «منجم مواهب» بمواصفات عالمية

أكد أحمد الطيب، المعلق الكروي الشهير، أن قطاع الناشئين بنادي الزمالك  يُفرز نجومًا مميزين، أبرزهم محمد السيد، وأحمد خضري، ومحمد إبراهيم.

وقال الطيب، في تصريحات لبرنامج «زملكاوي» مع محمد عبد الجليل، المذاع على قناة نادي الزمالك: «محمد إبراهيم لاعب يمتلك مواصفات النجوم العالمية، وحتى الآن لم يحصل على فرصته كاملة، ولم يُقدّم سوى 3% من إمكانياته الفنية، ومن المنتظر أن يكون من نجوم الزمالك خلال الفترة المقبلة».

وأضاف: «الجميع كان يهاجم قطاع الناشئين بنادي الزمالك خلال الفترة الماضية، ولكن هناك لاعبين على مستوى عالٍ، من بينهم أحمد خضري ومحمد إبراهيم».

