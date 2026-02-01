قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شيخ الأزهر: هيئة كبار العلماء ترفض حرمان المرأة من الميراث أو المساواة مع الرجل
19 أبريل.. استئناف شاكر محظور على حكم حبسه عامين بتهمة نشر فيديوهات خادشة
الإمام الأكبر: مؤتمر الأزهر لتعزيز حقوق المرأة يسبح ضد أمواج تريد تدمير الأسرة الشرقية
شيخ الأزهر: الأسر البسيطة تعاني من الاستدانة لتوفير المهور رغم تيسير النبي ﷺ
شيخ الأزهر: يجب تعويض الزوجة عن مساهمتها بثروة زوجها في حالة الطلاق أو الوفاة
شيخ الأزهر يحيي صمود المرأة الفلسطينية: بطلة وشجاعة هزمت إرادة جيوش عاتية
مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026
مدبولي: الرئيس السيسي لديه اقتناع راسخ بأن تمكين المرأة ركيزة أساسية لبناء الدولة الحديثة
شيخ الأزهر يدعو إلى يسر المهور وتيسير الزواج وعودته لصورته البسيطة التي حث عليها الإسلام
الصادرات غير البترولية تصل 48.5 مليار دولار بزيادة 17%.. والعجز التجاري يتراجع 9%.. تفاصيل
إندونيسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار أرضي إلى 64 قتيلا.. والسلطات تواصل البحث عن 16 مفقودًا
طلاب الهندسة بجامعة العاصمة يحققون إنجازات عالمية في مسابقة المركبات الموفرة للطاقة |فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أسبوع الوئام العالمي بين الأديان.. الجامعة العربية تدعو لترسيخ السلام ونبذ الكراهية

شعار الجامعة العربية
شعار الجامعة العربية
الديب أبوعلي

يحتفي العالم في الأسبوع الأول من شهر فبراير من كل عام بـ(أسبوع الوئام العالمي بين الأديان)، الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم (65/5) الصادر في 20 أكتوبر 2010، تأكيدًا على أن التفاهم المتبادل والحوار بين الأديان يُعدّان من المرتكزات الأساسية للثقافة العالمية الداعمة للسلام، ووسيلة فعالة لتعزيز الوئام بين البشر على اختلاف دياناتهم وثقافاتهم.

ويأتي هذا الأسبوع في إطار الجهود الدولية الرامية إلى دعم قيم التعايش السلمي والفهم والاحترام المتبادل بين الأفراد والمجتمعات، انطلاقًا من الإيمان بأن التنوع الديني والثقافي يمثل مصدر قوة وثراء للإنسانية، وليس سببًا للصراع أو الانقسام.

كما يهدف أسبوع الوئام العالمي بين الأديان إلى تعزيز ثقافة الحوار البنّاء، ونشر قيم السلام والتسامح، ومواجهة مظاهر الكراهية والتعصب.

وفي هذا السياق، تؤكد جامعة الدول العربية، أن الوئام بين الأديان يُعد خطوة محورية لتعزيز قيم التسامح والاحترام المتبادل، وأساسًا مهمًا لبناء مستقبل يسوده السلام والاستقرار، كما يمثل أحد المبادئ الجوهرية لتحقيق التنمية وبناء السلام على المستويين الإقليمي والدولي

وتشدد الجامعة على أهمية هذه المبادرة الدولية في التصدي للتحديات المشتركة، وفي مقدمتها خطاب الكراهية والتمييز والتعصب والعنف.

كما تؤكد جامعة الدول العربية على الدور الحيوي الذي تضطلع به المؤسسات التعليمية والثقافية في ترسيخ ثقافة الحوار بين الأديان، من خلال نشر قيم قبول الآخر، وتعزيز الوعي بأهمية التنوع الديني والثقافي كعنصر أساسي في بناء مجتمعات متماسكة ومتعايشة سلميًا.

وتدعو الجامعة إلى إدماج مبادئ التسامح والاحترام المتبادل في المناهج التعليمية والبرامج التوعوية، بما يسهم في تنشئة أجيال قادرة على نبذ التطرف والعنف، وتعزيز ثقافة السلام والحوار.

وتجدد الجامعة دعوتها إلى تضافر الجهود الدولية والإقليمية والوطنية، بمشاركة الحكومات والمؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني، لدعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز الوئام بين الأديان، ومواجهة كافة أشكال التعصب وخطاب الكراهية، وبناء عالم يقوم على احترام الكرامة الإنسانية، ويضمن التعايش السلمي بين مختلف الأديان والثقافات، بما يحقق مستقبلًا أكثر أمنًا واستقرارًا للبشرية جمعاء.

أسبوع الوئام العالمي بين الأديان الحوار بين الأديان جامعة الدول العربية منظمات المجتمع المدني خطاب الكراهية التعصب الجمعية العامة للأمم المتحدة مظاهر الكراهية التمييز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

مشادة واشتباك بالأيدي بين قارئ بسرادق وأحد الحضور تثير الجدل بمواقع التواصل

«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو

مشادة كلامية بين متسابق برنامج التلاوة وأحد متابعيه

تفاصيل مشادة كلامية بين متسابق برنامج دولة التلاوة وأحد متابعيه

إمام عاشور

التوأم يتدخل في أزمة إمام عاشور مع الأهلي .. والمونديال كلمة السر | تفاصيل

هبوط أرضي داخل أحد البنزينات بمنطقة التجمع

مشهد مرعب .. لحظة هبوط أرضي مفاجئ داخل بنزينة في التجمع

الدواجن

ارتفاع كبير في أسعار الدواجن اليوم.. مفاجأة بسعر الكيلو الآن

كف سلمى الشعراوي

«كف إيدي اتقطع».. إصابة فتاة تكشف كواليس الإهمال داخل ماركت شهير بأكتوبر | تفاصيل

ترشيحاتنا

معبر رفح

وفد من منظمة الصحة العالمية يتفقد جاهزية معبر رفح تمهيداً لافتتاحه

شعار الجامعة العربية

أسبوع الوئام العالمي بين الأديان.. الجامعة العربية تدعو لترسيخ السلام ونبذ الكراهية

اقتحام مسلح

اقتحام مسلح يستهدف مقر صحيفة «عدن الغد» والاعتداء على طاقمها

بالصور

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

تسلا تغلق صفحة طرازي S و X وتُعيد توجيه بوصلتها نحو عالم الروبوتات

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

داليا البحيري

حاسة إني رجعت صغيرة.. داليا البحيري تكشف تفاصيل خضوعها لعملية التجميل

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

فيديو دمنهور

زواج عرفي وقرض 300 ألف.. أسرار صادمة في واقعة دمنهور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد