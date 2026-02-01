أسبوع الوئام العالمي بين الأديان.. الجامعة العربية تدعو لترسيخ السلام ونبذ الكراهية

يحتفي العالم في الأسبوع الأول من شهر فبراير من كل عام بـ(أسبوع الوئام العالمي بين الأديان)، الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم (65/5) الصادر في 20 أكتوبر 2010، تأكيدًا على أن التفاهم المتبادل والحوار بين الأديان يُعدّان من المرتكزات الأساسية للثقافة العالمية الداعمة للسلام، ووسيلة فعالة لتعزيز الوئام بين البشر على اختلاف دياناتهم وثقافاتهم.

ويأتي هذا الأسبوع في إطار الجهود الدولية الرامية إلى دعم قيم التعايش السلمي والفهم والاحترام المتبادل بين الأفراد والمجتمعات، انطلاقًا من الإيمان بأن التنوع الديني والثقافي يمثل مصدر قوة وثراء للإنسانية، وليس سببًا للصراع أو الانقسام.

كما يهدف أسبوع الوئام العالمي بين الأديان إلى تعزيز ثقافة الحوار البنّاء، ونشر قيم السلام والتسامح، ومواجهة مظاهر الكراهية والتعصب.

وفي هذا السياق، تؤكد جامعة الدول العربية، أن الوئام بين الأديان يُعد خطوة محورية لتعزيز قيم التسامح والاحترام المتبادل، وأساسًا مهمًا لبناء مستقبل يسوده السلام والاستقرار، كما يمثل أحد المبادئ الجوهرية لتحقيق التنمية وبناء السلام على المستويين الإقليمي والدولي

وتشدد الجامعة على أهمية هذه المبادرة الدولية في التصدي للتحديات المشتركة، وفي مقدمتها خطاب الكراهية والتمييز والتعصب والعنف.

كما تؤكد جامعة الدول العربية على الدور الحيوي الذي تضطلع به المؤسسات التعليمية والثقافية في ترسيخ ثقافة الحوار بين الأديان، من خلال نشر قيم قبول الآخر، وتعزيز الوعي بأهمية التنوع الديني والثقافي كعنصر أساسي في بناء مجتمعات متماسكة ومتعايشة سلميًا.

وتدعو الجامعة إلى إدماج مبادئ التسامح والاحترام المتبادل في المناهج التعليمية والبرامج التوعوية، بما يسهم في تنشئة أجيال قادرة على نبذ التطرف والعنف، وتعزيز ثقافة السلام والحوار.

وتجدد الجامعة دعوتها إلى تضافر الجهود الدولية والإقليمية والوطنية، بمشاركة الحكومات والمؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني، لدعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز الوئام بين الأديان، ومواجهة كافة أشكال التعصب وخطاب الكراهية، وبناء عالم يقوم على احترام الكرامة الإنسانية، ويضمن التعايش السلمي بين مختلف الأديان والثقافات، بما يحقق مستقبلًا أكثر أمنًا واستقرارًا للبشرية جمعاء.