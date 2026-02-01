البابا تواضروس: ختان الإناث اعتداء على حقوق المرأة ويجب مواجهته

أعرب قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن سعادته بانعقاد مؤتمر «استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة»، مؤكدًا أهمية دور الخطاب المعتدل في مواجهة التطرف، وتعزيز حقوق المرأة، انطلاقًا من وسطية الشخصية المصرية المتجذرة في تاريخها وحضارتها.

وأكد البابا، خلال كلمته، أن قضية ختان الإناث تمثل اعتداء صريحا على حقوق المرأة، مشددًا على ضرورة تكثيف جهود التوعية لمواجهة هذه الممارسة الضارة.

وأوضح أن الخطاب الديني الصحيح يهدف إلى الاستنارة وبناء الإنسان، ويجب أن يتضمن بوضوح دعم حقوق المرأة وحمايتها.

ويُعقد المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة رفيعة المستوى من قيادات دينية ورسمية، لمناقشة دور الخطاب الديني والإعلامي في تصحيح المفاهيم، ومواجهة التطرف، وتمكين المرأة، وحمايتها من العنف، وتعزيز مشاركتها في بناء المجتمعات.