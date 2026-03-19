منبهر بعظمتك.. حمزة العيلي يتغنى بأداء ريهام عبد الغفور في "حكاية نرجس"

تغنى الفنان حمزة العيلي، بموهبة الفنانة ريهام عبد الغفور فى مسلسل “حكاية نرجس”، الذى يعرض ضمن موسم دراما رمضان.

وكتب حمزة العيلي عبر حسابه على فيسبوك: “مفيش كلام هيوصف مدى انبهارى بعظمتك، ومع إنى كنت قدامك وده من أعظم ما حدث، لكن بتفرج عليكى ومخطوف زى كل جمهورك اللى بيعشقك... مبروك أختى وصديقتى الغالية وتوأم شعلتى الفنية”.

أبطال مسلسل حكاية نرجس:

يشارك في بطولة المسلسل بجانب الفنانة ريهام عبد الغفور ،كل من حمزة العيلي، تامر نبيل، سماح أنور، دنيا ماهر، بسنت أبو باشا، وأحمد عزمي.

المسلسل من إخراج سامح علاء، ويتكون من 15 حلقة.

وتقدم "حكاية نرجس" توليفة درامية مميزة تجمع بين التشويق والدراما الإنسانية، حيث تدور أحداث العمل، حول شخصية نرجس، التي تعاني هي وزوجها من عدم الإنجاب، حيث يلقي العمل الضوء على تعامل المرأة التي تحرم من الأمومة.

عرض مسلسل حكاية نرجس عبر منصتي شاهد و watch it وقناة dmc دراما، و قناة dmc العامة و 45 دقيقة على قناة الحياة بالإضافة الى القاهرة والناس وشبكة راديو تليفزيون العرب Art.