قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بسبب تفاوت العقوبات.. خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 أونلاين وطرق الدفع
بنسبة نجاح 71%.. محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية
الأزهر يستضيف النسخة الثانية من الحوار "الإسلامي-إسلامي" برعاية الرئيس السيسي إبريل المقبل
وزير خارجية إيران: لا يمكن إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة فى أجواء التهديد
ترامب: الهجوم القادم على إيران سيكون أسوأ بكثير ولاتسمحوا بتكرار ذلك
بالأسماء.. تعيين مندوبين مساعدين بهيئة قضايا الدولة بقرار جمهوري
ترامب: أسطولنا المتجه نحو إيران أكبر مما أرسلناه إلى فنزويلا
بعد الشرع.. بن زايد يزور روسيا
435 ألف إسرائيلي ذهبوا لأطباء نفسيين.. وشهداء ماتوا بالحصار وسط أزمة العطش
محمد عواد يطلب الرحيل عن الزمالك بعد استبعاده من قائمة مباراة بتروجيت
أمل حجازي: أنغام لازم تنتبه لاختياراتها لأن صوتها فيه إحساس ضايع
روسيا تعرب عن قلقها من الخطط الأمريكية لزيادة الضغط على كوبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البابا لاون: الكتاب المقدس والتقليد الكنسي ينبعان من مصدر إلهي واحد

البابا لاون
البابا لاون
ميرنا رزق

أجرى صباح اليوم، قداسة البابا لاوُن الرابع عشر، مقابلته العامة الأسبوعية، في قاعة بولس السادس، بالفاتيكان، وواصل خلالها سلسلة تعليمه المخصصة للتأمل في دستور المجمع الفاتيكاني الثاني "كلمة الله"، متوقفًا عند العلاقة الجوهرية التي تربط بين الكتاب المقدس، والتقليد الكنسي في حياة الكنيسة، ورسالتها.

وانطلق الحبر الأعظم من مشهدين محوريين في الإنجيل: خطاب يسوع الوداعي في العلّية، حيث وعد تلاميذه بإرشاد الروح القدس لهم إلى ملء الحقيقة، وظهور المسيح القائم في الجليل، حين أرسل تلاميذه ليعلّموا الأمم كل ما أوصى به.

ترابط حي

وأوضح الأب الأقدس أن هذين الحدثين يكشفان الترابط الحي بين كلمة المسيح، وانتقالها عبر الأجيال في قلب الكنيسة.

وأشار قداسة البابا إلى تعليم المجمع الفاتيكاني الثاني الذي يؤكد أن الكتاب المقدس والتقليد الكنسي ينبعان من الينبوع الإلهي نفسه، ويشكّلان معًا كيانًا واحدًا لا ينفصل، لافتًا إلى أن التقليد ليس نقلًا جامدًا للنصوص، بل مسيرة حيّة تحفظ فيها الكنيسة كلمة الله، وتفسرها، وتجسدها في التاريخ.

وذكّر بابا الكنيسة الكاثوليكية في هذا السياق بقول آباء الكنيسة إن الكتاب المقدس كُتب أولًا في قلب الكنيسة قبل أن يُدوَّن على الورق.

وشدّد الأب الأقدس على أن التقليد الرسولي يتقدّم دومًا بمؤازرة الروح القدس، من خلال تأمل المؤمنين، ونمو الخبرة الروحية، وكرازة خلفاء الرسل، مؤكّدًا أن الكنيسة تنقل، في عقيدتها، وعبادتها، وحياتها، ما تؤمن به بأمانة عبر العصور، مستشهدًا بأقوال للقديسين غريغوريوس الكبير، وأوغسطينوس ليبرز أن كلمة الله واقع حي ينمو مع الذين يقرؤونه، ويتعمّق في غناه دون أن يفقد وحدته.

واستحضر عظيم الأحبار فكر القديس يوحنا هنري نيومان حول تطوّر العقيدة، موضحًا أن الإيمان المسيحي واقع ديناميكي حي، يشبه الزرع الذي ينمو بقوة داخلية، لا بتغيير جوهره، بل بانكشاف عمقه عبر الزمن.

وفي ختام تعليمه، عاد قداسة البابا لاون الرابع عشر إلى صورة "الوديعة" التي تحدّث عنها القديس بولس الرسول، مؤكدًا أن الكتاب المقدس، والتقليد يشكّلان معًا وديعة كلمة الله الموكلة إلى الكنيسة، والتي يتوجب الحفاظ عليها ونقلها بنزاهة، لتبقى نورًا يهدي مسيرة المؤمنين وسط تعقيدات التاريخ، مختتمًا كلمته بالتشديد على أن الكتاب المقدس، والتقليد متحدان اتحادًا لا ينفصم، ويعملان معًا، بفعل الروح القدس الواحد، من أجل خلاص النفوس.

قداسة البابا لاوُن قداسة البابا لاوُن الرابع عشر الفاتيكان الكنيسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

دواجن بيضاء

قفزة مُفاجئة في أسعار الدواجن .. وهذا ثمن الكيلو الآن

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة

دنيا المصري و ابنها فريدة

أبهرت الجمهور.. فريدة ابنة دنيا المصري تتألق في «لعبة وقلبت بجد» بأداء عفوي وصادق

الطقس

البسوا الكمامة.. الارصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة

الذهب

مفاجأة بعيار 21 .. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

سيارات ذوي الاعاقة

شروط الحصول على سيارات ذوي الإعاقة وفقا للقانون بعد تحرك النواب

ترشيحاتنا

أرشيفية

بعد مقترح تصدير الكلاب الضالة.. علماء الأزهر يوضحون الحكم الشرعي

إيران

الجيش الإيراني: سنواجه أي تهديدات في البر والبحر والجو

أرشيفية

مصر تواصل جهودها لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

بالصور

فوائد بالجملة لا تفوتها.. ماذا يحدث لجسم الرجل عند تناول التمر بالطحينة؟

«فوائد بالجملة».. ماذا يفعل تناول التمر بالطحينة لجسم الرجل؟
«فوائد بالجملة».. ماذا يفعل تناول التمر بالطحينة لجسم الرجل؟
«فوائد بالجملة».. ماذا يفعل تناول التمر بالطحينة لجسم الرجل؟

بعد 16 عامًا زواج.. قصة سيدة صينية يطلقها زوجها بسبب مرض جلدي تثير غضب وتعاطف الملايين

بعد 16 عامًا من الزواج.. قصة سيدة صينية يطلقها زوجها بسبب مرض جلدي تثير غضب وتعاطف الملايين
بعد 16 عامًا من الزواج.. قصة سيدة صينية يطلقها زوجها بسبب مرض جلدي تثير غضب وتعاطف الملايين
بعد 16 عامًا من الزواج.. قصة سيدة صينية يطلقها زوجها بسبب مرض جلدي تثير غضب وتعاطف الملايين

طرق تخزين القطايف قبل رمضان.. حافظي على الطعم الطازج طوال الشهر

طرق تخزين القطايف قبل رمضان
طرق تخزين القطايف قبل رمضان
طرق تخزين القطايف قبل رمضان

بحضور 3 وزراء.. توقيع مذكرة تنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات في شبرامنت

3 وزراء يشهدون توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات الصلبة في شبرامنت بتكلفة 4.2 مليار دولار
3 وزراء يشهدون توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات الصلبة في شبرامنت بتكلفة 4.2 مليار دولار
3 وزراء يشهدون توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات الصلبة في شبرامنت بتكلفة 4.2 مليار دولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

المزيد