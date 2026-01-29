الفراعنة يشعلون الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات.. صلاح ومرموش الأبرز

مع اقتراب إغلاق سوق الانتقالات الشتوية في أوروبا تتسارع الأحداث بشكل كبير وتتضح الرؤى بشأن مستقبل عدد من اللاعبين المصريين في الملاعب الأوروبية.

وتتقدم قائمة النجوم المصريين الأكثر متابعة في هذه الفترة: محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد وحمزة عبد الكريم، حيث تبقى كل السيناريوهات مطروحة حتى اللحظات الأخيرة قبل غلق باب القيد.

محمد صلاح.. مستقبل غامض في ليفربول

ذكرت صحيفة ميرور الإنجليزية أن مستقبل محمد صلاح مع نادي ليفربول لا يزال غامضًا رغم احتواء الخلاف الأخير مع المدير الفني الهولندي أرني سلوت.

عاد صلاح مؤخرًا إلى صفوف "الريدز" بعد مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية، إلا أن الجدل حول دوره في الفريق لم يتوقف، خاصة بعد جلوسه على مقاعد البدلاء في ثلاث مباريات متتالية.

سلوت أكد أن الأزمة انتهت، لكنه اكتفى بالإشارة إلى صعوبة رحيل النجم المصري في الوقت الحالي، مع الإشارة إلى أن كرة القدم قد تحمل دائمًا مفاجآت في اللحظات الأخيرة.

عمر مرموش.. أندية أوروبا الكبرى تلاحقه

في الوقت ذاته، أصبح عمر مرموش، نجم مانشستر سيتي ومنتخب مصر، محل اهتمام عدة أندية أوروبية، سواء للشراء أو الإعارة، أبرزها توتنهام، أستون فيلا، جالاتا سراي، فنربخشة، وبايرن ميونخ.

لكن إدارة مانشستر سيتي، بقيادة المدرب بيب جواريولا، تفضل الإبقاء على خدمات اللاعب حتى نهاية الموسم الحالي، ما يجعل أي انتقال مرهونًا بموافقة النادي الإنجليزي.

مصطفى محمد.. نانت يحدد السعر

أما مهاجم نانت الفرنسي، مصطفى محمد، فمستقبله يبقى معلقًا، إذ لم تُسجّل أي مفاوضات رسمية مع النادي الأهلي حتى الآن.

وأكدت إدارة نانت أن أي انتقال محتمل سيكون مقابل 4 ملايين يورو، ويظل اللاعب تحت المراقبة الإعلامية والجماهيرية بسبب إمكانياته الفنية المميزة التي تجعله إضافة قوية لأي فريق.

حمزة عبد الكريم.. تعقيدات إدارية تؤجل الصفقة مع برشلونة

صفقة انتقال حمزة عبد الكريم، لاعب الأهلي الشاب، إلى نادي برشلونة، تواجه بعض العقبات الإدارية التي أجلت الإعلان الرسمي عنها، رغم وجود اتفاق مبدئي بين الطرفين.

ووفق ما ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، فإن برشلونة يسعى لتعزيز صفوف فريق الرديف بعدد من المواهب الشابة، إلا أن الإعلان الرسمي عن انتقال عبد الكريم لا يزال معلقًا بسبب الإجراءات الإدارية.

وبحسب المعطيات غير الرسمية، من المتوقع أن تتم الصفقة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع أحقية الشراء مقابل مبلغ يتراوح بين 3 و5 ملايين يورو وفق البنود التحفيزية، في انتظار الإعلان الرسمي من الناديين.