بحضور رئيس السلطة.. شركات الرياضات الجوية تعلن مبادرة لتشكيل تحالف لدعم المنظومة

أعلنت شركة شرم إير للرياضات الجوية عن تبني مبادرة لتشكيل تحالف بين الشركات الخاصة العاملة في قطاع الأنشطة الجوية، بهدف تطوير منظومة الرياضات الجوية خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار دعم هذا النشاط الحيوي وتعزيز دوره في تنشيط السياحة وزيادة الاستثمارات.

جاء ذلك خلال حفل الإفطار السنوي الذي نظمته الشركة، بحضور الملاح سامح فوزي رئيس سلطة الطيران المدني، وعدد من ممثلي ورؤساء مجالس إدارات الشركات العاملة في القطاع، من بينهم شركات ليجند أوف نايل وكليوباترا والكان إير لنشاط التاكسي الجوي، وسكاي دايف فيرو لنشاط القفز بالمظلات والطيران الشراعي، وسكاي وان لنشاط البراموتر، إلى جانب الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، وعدد من الطيارين والمهندسين.

ووجّه الطيار خالد رفعت، رئيس شركة شرم إير والخبير في مجال طيران الرياضات الجوية، الشكر لوزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني، وكذلك لرئيس سلطة الطيران المدني، على دعمهم المتواصل للشركات العاملة في القطاع، وتقديم التسهيلات اللازمة، إلى جانب عقد اجتماعات دورية لتعزيز هذا النوع من الاستثمار الذي يمثل أحد عناصر دعم المنظومة السياحية، مؤكداً أن السياحة والطيران وجهان لعملة واحدة.

وأكد رفعت أن مصر تمتلك مقومات قوية لنجاح هذا النشاط، في ظل ما تتمتع به من مقومات سياحية فريدة، مشيراً إلى أن الشركات واجهت تحديات في بداياتها، إلا أن التعاون مع سلطة الطيران المدني والجهات المعنية ساهم في تطوير النشاط وزيادة الإقبال عليه من جانب المصريين والسائحين، خاصة من الجنسيات الإيطالية والروسية والأوكرانية، بما ينعكس إيجاباً على الدخل القومي.

وأوضح أن أنشطة الرياضات الجوية تُمارس وفق منظومة منظمة وتحت إشراف سلطة الطيران المدني، ووفق ضوابط واشتراطات تضمن أعلى معايير السلامة الجوية والجودة العالمية، وبالتعاون مع نادي الطيران المصري للرياضات الجوية، وبعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

من جانبه، أكد الدكتور هاني أسامة، الخبير في مجال الرياضات الجوية ورئيس شركة TEZ للسياحة والرئيس التنفيذي لشركة شرم إير، أن هذا النوع من الأنشطة يسهم بشكل كبير في دعم مجالات التسويق المختلفة، خاصة في قطاعات العقارات والبنوك ومعارض السيارات والأندية الرياضية، مشيراً إلى أن الإعلانات الجوية باستخدام الطائرات أصبحت أكثر جذباً وتأثيراً مقارنة بوسائل الإعلان التقليدية، وذلك بالشراكة مع الوكيل الإعلاني “سيلفرسكرين”.

وأضاف أن التحالف المزمع بين الشركات يهدف إلى تحقيق تكامل في الخدمات من خلال تبادل الطائرات وتقديم منظومة متكاملة، لافتاً إلى أن الشركات تعمل وفق ضوابط ومعايير دقيقة للسلامة والصيانة الدورية، بالتعاون مع الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، بما يضمن تطوير القطاع وتعزيز كفاءته.

وأشار إلى أن هذا اللقاء يستهدف وضع رؤية واستراتيجية واضحة لتطوير قطاع الرياضات الجوية، ليس فقط على مستوى الشركات، بل على مستوى الدولة، موضحاً أن الأنشطة تتم حالياً من خلال عدد من المطارات، من بينها ألماظة والجونة والأقصر والعلمين.

وأكد أن الشركات اتفقت على عقد اجتماعات دورية خلال الفترة المقبلة، بهدف توحيد الرؤى وتقديم تصور متكامل للجهات المعنية، بما يسهم في دعم هذا القطاع الحيوي وتعظيم دوره في الاقتصاد الوطني.