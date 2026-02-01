قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شيخ الأزهر: هيئة كبار العلماء ترفض حرمان المرأة من الميراث أو المساواة مع الرجل
19 أبريل.. استئناف شاكر محظور على حكم حبسه عامين بتهمة نشر فيديوهات خادشة
الإمام الأكبر: مؤتمر الأزهر لتعزيز حقوق المرأة يسبح ضد أمواج تريد تدمير الأسرة الشرقية
شيخ الأزهر: الأسر البسيطة تعاني من الاستدانة لتوفير المهور رغم تيسير النبي ﷺ
شيخ الأزهر: يجب تعويض الزوجة عن مساهمتها بثروة زوجها في حالة الطلاق أو الوفاة
شيخ الأزهر يحيي صمود المرأة الفلسطينية: بطلة وشجاعة هزمت إرادة جيوش عاتية
مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026
مدبولي: الرئيس السيسي لديه اقتناع راسخ بأن تمكين المرأة ركيزة أساسية لبناء الدولة الحديثة
شيخ الأزهر يدعو إلى يسر المهور وتيسير الزواج وعودته لصورته البسيطة التي حث عليها الإسلام
الصادرات غير البترولية تصل 48.5 مليار دولار بزيادة 17%.. والعجز التجاري يتراجع 9%.. تفاصيل
إندونيسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار أرضي إلى 64 قتيلا.. والسلطات تواصل البحث عن 16 مفقودًا
طلاب الهندسة بجامعة العاصمة يحققون إنجازات عالمية في مسابقة المركبات الموفرة للطاقة |فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المستشارة أمل عمار: تمكين المرأة من ركائز الأمن القومي

المستشارة أمل عمار
المستشارة أمل عمار
أمل مجدى

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، انطلقت صباح اليوم فعاليات المؤتمر الدولي الذى يأتى بعنوان «استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي»

 وينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الأزهر الشريف ومنظمة تنمية المرأة،صباح اليوم،  وذلك بحضور ومشاركة، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف،والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وممثلي الدول الأعضاء الـ57 بمنظمة التعاون الإسلامي، في تأكيد دولي على أهمية قضايا المرأة ودورها المحوري في بناء المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة.


ويهدف المؤتمر إلى إبراز دور الخطاب الديني والإعلامي الرشيد في تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتعزيز ثقافة احترام حقوق المرأة، ودعم مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات.

وقد ألقت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة كلمة، جاء نصها كالتالى:"من أرض الكنانة، ومن رحاب الأزهر الشريف، منارة الوسطية والاعتدال، يسعدني ويشرفني أن نلتقي في هذا المحفل الدولي الهام الذي ينعقد برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية استكمالًا للجهود المصرية في رئاسة الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي.

نجتمع اليوم لنؤكد أن استثمار الخطاب الديني والإعلامي ليس مجرد مسألة فكرية نظرية، بل هو تفعيل لشراكة حضارية حقيقية، نؤمن فيها بأن تمكين المرأة ركيزة من ركائز الأمن الوطنى والقومي واستقرار المجتمعات.
فالخطاب الديني والإعلامي ليسا مجرد أدوات تواصل، بل قوتان تشكلان الوعي الجمعي، وتحددان مساحات القبول والرفض داخل المجتمع، فالخطاب الديني المستنير يؤكد كرامة المرأة، ويرسخ أهليتها الكاملة، ويرفض كل أشكال العنف أو التمييز المخالف لمقاصد الشريعة القائمة على العدل والرحمة وصون الكرامة الإنسانية، وبهذا الدور، يحمي الخطاب الديني المجتمع من الفكر المنحرف ويصون استقراره.


كما أن الإعلام الواعي والمسؤول شريك أصيل في التمكين؛ فالإعلام لا ينقل الواقع فقط، بل يسهم في تشكيله، وهو قادر على دعم ثقافة تحترم دور المرأة، كما تبرز إسهاماتها، وتواجه الصور النمطية السلبية تجاهها بما يعزز التماسك الأسري والاستقرار المجتمعي.
فتوظيف الخطاب الديني والإعلامي بصورة إيجابية يمثل مدخلًا استراتيجيًا لحماية المرأة وتعزيز حقوقها ومواجهة العنف والتمييز، عبر خطاب يحفظ الهوية، ويدعم التقدم، ويصون المكتسبات.


شهدت مصر طفرة غير مسبوقة في ملف تمكين المرأة، وهي ثمرة رؤية وطنية واضحة تبناها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي جعل من دعم المرأة وتعزيز دورها مسارًا أصيلًا من مسارات بناء الجمهورية الجديدة، انطلاقًا من إيمان راسخ بأن تقدم الأمم يُقاس بمدى تمكين نسائها، وبقدرة المجتمع على إتاحة الفرص العادلة للجميع.
وفي هذا الإطار، أطلق الرئيس الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، باعتبارها أول استراتيجية وطنية متكاملة تتسق مع أهداف التنمية المستدامة، لتؤسس مسارًا شاملًا للتمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحماية، واضعة المرأة في قلب عملية التنمية.

وقد أثمرت هذه الرؤية تقدمًا غير مسبوق في تاريخ المرأة المصرية، بتمثيل برلماني يضاهي النسب العالمية، وحضور متزايد في مواقع صنع القرار، وتولي المناصب القضائية الرفيعة، فضلًا عن توسع في مشاركتها الاقتصادية، وتعزيز منظومة الحماية التشريعية لمواجهة جميع أشكال العنف والتمييز.


وهذه الإنجازات لا يدعمها ويضمن استدامتها وتطويرها إلا خطاب ديني وإعلامي مستنير، يصحح المفاهيم، ويحصّن الوعي، ويجعل من احترام حقوق المرأة ثقافة مجتمعية راسخة، ويضمن تحويل التقدم التشريعي والمؤسسي إلى سلوك مجتمعي مستدام.

ولا يفوتنا في هذا المقام، وفي سياق حديثنا عن حماية حقوق المرأة وتمكينها، أن نؤكد دعمنا للمرأة الفلسطينية، رمز الصمود، التي تواجه أوضاعًا استثنائية، ليبقى دعمها وحماية حقوقها وصون كرامتها مسؤولية أخلاقية وإنسانية مشتركة، تتسق مع جوهر رسالتنا في هذا المؤتمر.
وختامًا،
لا يسعني إلا أن أوجه خالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعمه المستمر لملف تمكين المرأة، وهو ما جعل تمكين المرأة المصرية يشهد مرحلة هي الأهم في تاريخها المعاصر.
 

المرأة القومى للمرأة المجلس القومى للمرأة أمل عمار المستشارة أمل عمار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

مشادة واشتباك بالأيدي بين قارئ بسرادق وأحد الحضور تثير الجدل بمواقع التواصل

«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو

مشادة كلامية بين متسابق برنامج التلاوة وأحد متابعيه

تفاصيل مشادة كلامية بين متسابق برنامج دولة التلاوة وأحد متابعيه

إمام عاشور

التوأم يتدخل في أزمة إمام عاشور مع الأهلي .. والمونديال كلمة السر | تفاصيل

هبوط أرضي داخل أحد البنزينات بمنطقة التجمع

مشهد مرعب .. لحظة هبوط أرضي مفاجئ داخل بنزينة في التجمع

الدواجن

ارتفاع كبير في أسعار الدواجن اليوم.. مفاجأة بسعر الكيلو الآن

كف سلمى الشعراوي

«كف إيدي اتقطع».. إصابة فتاة تكشف كواليس الإهمال داخل ماركت شهير بأكتوبر | تفاصيل

ترشيحاتنا

رئيسة المجلس القومي للمرأة

أمل عمار: مصر شهدت طفرة غير مسبوقة في ملف تمكين المرأة بفضل رؤية القيادة السياسية

الدكتورة أفنان الشعيبي

أفنان الشعيبي: حقوق المرأة الفلسطينية غير قابلة للتجزئة.. ونصرة صمودها اختبار حقيقي لمصداقية الخطاب الدولي

أكدت الدكتورة أفنان الشعيبي، المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة، أن انعقاد هذا المؤتمر يعكس إرادة سياسية جماعية وإدراكًا مشتركًا لأهمية د. أفنان الشعيبي

الشعيبي: تحويل التوصيات إلى سياسات ملموسة لحماية المرأة وتعزيز مشاركتها في التنمية

بالصور

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

تسلا تغلق صفحة طرازي S و X وتُعيد توجيه بوصلتها نحو عالم الروبوتات

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

داليا البحيري

حاسة إني رجعت صغيرة.. داليا البحيري تكشف تفاصيل خضوعها لعملية التجميل

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

فيديو دمنهور

زواج عرفي وقرض 300 ألف.. أسرار صادمة في واقعة دمنهور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد