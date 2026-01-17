مصطفى شكشك: هكسر الدنيا في البريميرليج.. وصلاح ومرموش مثلي الأعلى

قال مصطفى شكشك ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، إنه وزميله في الفريق البترولي علي محمود هم أفضل لاعبي الكرة المصرية حاليًا، موجهًا رسالة مهمة: "انتظرونا.. قريبًا في أندية القمة".

وتابع "شكشك" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل عبر إذاعة أون سبورت إف إم: علي ماهر هو المدير الفني الأفضل في الكرة المصرية حاليًا، أتمنى اللعب تحت قيادته، وواثق أنني سأخرج أفضل ما لدي وسأكون أفضل كثيرًا.

وأضاف لاعب إنبي: فرصة الاحتراف الخارجي من أندية القمة تكون أكبر وأسرع، اللعب للأندية الكبيرة محطة مهمة وخطوة كبيرة في طريق الحلم، امتلك حاليًا عروض احتراف لكنها لا ترتقي للمستوى المطلوب، والوضع سيكون مختلفًا لو جاءت العروض وأنا في أحد أندية القمة، القصة تكون في طموحات وأهداف اللاعب وماذا يمكن أن يقدم وما يستطيع تحقيقه؟.

وواصل "شكشك": الدوري الإنجليزي الأقرب لاستايل لعبي، هم يعتمدون على السرعة والقوة، وأغلب الأندية تضم لاعبين أفارقة لهذين السببين، أثق في قدرتي على التألق في حالة احترافي في البريميرليج.

وأردف: صلاح ومرموش وميدو وغالي قصص نجاح ملهمة للجميع في الدوري الإنجليزي، هم مثل أعلى لي أتمنى أن أكون واحدًا من نجوم البريميرليج مثلهم.

وأنهى مصطفى شكشك حديثه: فالنسيا ظهير أيمن مانشستر يونايتد السابق هو الأقرب لاستايل لعبي، وجواو كانسيلو لاعب برشلونة الحالي يشبهني كثيرًا، لا أفكر في الاحتراف الخارجي من أجل المال، فوقتها لن أصل لشيء، لكني أفكر فيه فنيًا لأحبب أكثر مما أتمنى.