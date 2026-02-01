رئيس الوزراء: تسليط الضوء على المرأة المنتجة والمبدعة جزء من التنمية المستدامة

رحب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالحضور في مؤتمر استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة ناقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي للجميع وتمنياته لنجاح هذا المؤتمر الهام.

وقال إن تمكين المرأة لم يعد مطالب معزولة بل ضرورة تنمية اقتصادية لتعزيز الاستقرار مشيرا إلى أن مشاركة المرأة اقتصاديا يساهم في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف رئيس الوزراء أن تجديد الخطاب الديني والإعلامي يعلي من قيم العمل والعلم ويبرز دور المرأة في المجتمع مشيرا الي أن المؤسسات الدينية والإعلامية شريكة في عملية التغيير .

وأشار رئيس الوزراء إلي أنه يجب تسليط الضوء علي المرأة المبدعة المنتجة وتوفير حياة كريمة لهن.

وشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، في مؤتمر "استثمار الخطـاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي" نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويقام المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من1 حتى 2 فبراير 2026، وذلك بحضور ومشاركة فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وممثلين رفيعي المستوى عن الدول الأعضاء الـ57 بمنظمة التعاون الإسلامي، في تأكيد دولي لأهمية قضايا المرأة ودورها المحوري في بناء المجتمعات.

يأتي المؤتمر في إطار الجهود المشتركة لتعزيز مكانة المرأة، ودعم حقوقها، وبناء خطاب ديني وإعلامي واعي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار المجتمعي في دول منظمة التعاون الإسلامي.



ويستهدف المؤتمر تسليط الضوء على دور الخطاب الديني والإعلامي الرشيد في تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتعزيز ثقافة احترام حقوق المرأة، ودعم مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات.



ويناقش المؤتمر عدة محاور رئيسية، من بينها دور الخطاب الديني والإعلامي في توعية المجتمع بحقوق المرأة ومواجهة التطرف الفكري والديني ،والتمكين الاقتصادي للمرأة والفتاة، بما في ذلك دعم ريادة الأعمال والشمول المالي.

وحماية المرأة من كافة أشكال العنف، بما في ذلك العنف السيبراني والممارسات الضارة،وتعزيز المشاركة السياسية والقيادة النسائية، وفتح آفاق جديدة لمشاركة المرأة في صنع القرار ،والمرأة والسلم والأمن، ودورها في تعزيز الاستقرار المجتمعي والتماسك الاجتماعي.

