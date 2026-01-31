الريدز في اختبار فبراير.. مواجهات قوية وصدام مصري بين صلاح ومرموش

يستعد محمد صلاح نجم ليفربول وقائد منتخب مصر لشهر حاسم في مسيرته مع الريدز، حيث تنتظره سلسلة من المواجهات النارية في الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد، قد تحدد مصير الفريق في البطولتين هذا الموسم.

قمة مثيرة بين ليفربول ومانشستر سيتي

تتجه الأنظار بشكل خاص إلى قمة ليفربول ومانشستر سيتي، والتي تشهد صدامًا مصريًا مرتقبًا بين محمد صلاح وعمر مرموش في واحدة من أبرز مواجهات البريميرليج هذا الموسم، لما تحمله من صراع فني وتنافسي على أعلى مستوى.

محمد صلاح وعمر مرموش

جدول مباريات ليفربول في شهر فبراير

ويفتتح ليفربول جدول مواجهاته القوية عندما يستضيف مانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي، الأحد 8 فبراير 2026، في تمام 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة و7:30 مساءً بتوقيت السعودية.

ويواصل ليفربول مشواره بمواجهة خارج الديار أمام سندرلاند في الجولة السادسة والعشرين، يوم الأربعاء 11 فبراير، في لقاء يُقام عند 10:15 مساءً بتوقيت القاهرة و11:15 مساءً بتوقيت السعودية.

ويخوض ليفربول اختبارًا لا يقل صعوبة عندما يلتقي برايتون في دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي، يوم السبت 14 فبراير، في تمام 10 مساءً بتوقيت القاهرة و11 مساءً بتوقيت السعودية.

وتستمر سلسلة المواجهات الصعبة بمباراة أمام نوتينجهام فورست خارج الأرض، ضمن الجولة السابعة والعشرين من الدوري، يوم السبت 21 فبراير، عند 5 مساءً بتوقيت القاهرة و6 مساءً بتوقيت السعودية.

ويختتم ليفربول شهر فبراير بمواجهة قوية على ملعبه أمام وست هام يونايتد، ضمن الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي، يوم السبت 28 فبراير، في تمام 5 مساءً بتوقيت القاهرة و6 مساءً بتوقيت السعودية.

ويعول ليفربول كثيرًا على خبرة وتأثير محمد صلاح في هذه المرحلة المفصلية من الموسم، في ظل الصراع المحتدم على المراكز المتقدمة محليًا، والطموح بمواصلة المشوار في بطولة الكأس.