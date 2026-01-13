أحمد فهمي: قادرين نكسر عقدة السنغال.. وعندنا لاعيبة قوية زي صلاح ومرموش

كشف الفنان أحمد فهمي حرصه على متابعة مباراة مصر والسنغال المقرر إقامتها غدًا في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا، مؤكدًا ثقته في لاعبي المنتخب والجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن.



وقال فهمي: «في الماتشات الكبيرة مش بحب أتفرج وسط مجموعة، غالبًا ما بشوفهاش مع حد، وأحيانًا بروح الاستاد في مباريات الأهلي وأنا أهلاوي جدًا، ولو كانت المباراة في مصر كان مليون في المية هاروح».



وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار: «ماتش بكرة مش سهل خالص، مباراة صعبة جدًا، ويمكن الناس شافت الفيديوهات الاستفزازية من لاعبي السنغال».



وتابع: «أنا واثق في لاعبي المنتخب والجهاز الفني كله، وعندنا لاعيبة قوية زي محمد صلاح، ومرموش، وتريزيجيه، وإمام عاشور، عندنا فرقة محترمة، وربنا يكون معانا بكرة».

وعن ما يُعرف بعقدة السنغال، علّق قائلًا: «إحنا قادرين على كسرها، والمرة اللي فاتت لعبنا قدام السنغال رايح جاي واتغلبنا، وكان وقتها عندنا مشاكل في الجهاز الفني، وكان كوبر المدير الفني. دلوقتي عندي ثقة كبيرة في الكابتن حسام حسن وفي الأداء الجيد المنتظر».

وأشار أحمد فهمي إلى أن أداء الكابتن حسام حسن في مباراة كوت ديفوار كان مميزًا، قائلًا: «أتمنى نلعب بنفس التشكيل، لأن إمام عاشور مهم جدًا في وسط الملعب، وحسام عبد المجيد طوله مهم قدام لاعيبة السنغال اللي يتميزوا بالطول».