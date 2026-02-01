قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشروط والموعد.. فتح باب التقديم لمعاهد معاوني الأمن 2026
تداول 31 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
مات ساجدا.. وفاة مدير بالتعليم أثناء صلاة الجنازة على جاره بالغربية
نجوم البريميرليج في صدارة دافعي الضرائب.. كم يدفع صلاح ومرموش؟
المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة: مصر رسخت دور السيدات ومكانتهم في المجتمع
أفنان الشعيبي: استثمار الخطاب الديني والإعلامي ضرورة لحماية وتعزيز حقوق المرأة
الحسين الأردني يعلن رسميا انتقال عودة فاخوري إلى بيراميدز
الكلمة تفرق.. رئيس الوزراء يشاهد فيلما تسجيليا حول دور المرأة
ترامب يأمر وزارة الأمن الداخلي بعدم التدخل في احتجاجات المدن الديمقراطية
مبعوثة أمريكية تصل إلى فنزويلا لإعادة فتح السفارة بعد 7 سنوات من القطيعة
خالد طلعت: 29 لاعبا انتقلوا من الأهلي للزمالك في آخر 40 عامًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

الشروط والموعد.. فتح باب التقديم لمعاهد معاوني الأمن 2026

معاهد معاوني الأمن 2026
معاهد معاوني الأمن 2026
خالد يوسف

أعلنت وزارة الداخلية، عن بدء قبول دفعة جديدة للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن، وذلك للراغبين الذين يستوفون جميع الشروط والضوابط المقررة، حيث تهتم شريحة كبيرة من المواطنين بإلحاق أبنائهم بالمعاهد والكليات الشرطية.

شروط التقديم بمعاهد معاوني الأمن

أوضحت وزارة الداخلية أن هناك شروطا للتقديم يجب الالتزام بها.

ـ أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين مصريين أصليين، وغير مزدوجي الجنسية.

ـ أن يكون عمره بين 16 و23 عامًا عند فتح باب التقديم.

ـ أن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

ـ أن يتمتع بحسن السير والسلوك.

ـ ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو أي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.

ـ ألا يكون هو أو أقاربه من الدرجة الرابعة مدرجين على قوائم الإرهاب.

ـ ضرورة استيفاء شروط اللياقة الصحية والنفسية والبدنية.

ـ تحديد الحد الأدنى للطول بـ168 سم للذكور و158 سم للإناث، ووزن مناسب وفقًا للائحة الداخلية.

ـ يمنع التقديم على من هو مجند بالقوات المسلحة أو ملحق بخدمة الشرطة أو جهات الدولة الأخرى، أو المتزوج سابقًا.

مميزات القبول بمعاهد معاوني الأمن

ـ تتحمل الدولة جميع نفقات التعليم والتدريب والإعاشة.

ـ صرف مكافأة شهرية للطلاب.

ـ الاستفادة من الخدمات الصحية والتأمين الطبي طوال فترة الدراسة.

ـ الاستفادة من النظام العلاجي لهيئة الشرطة بعد التخرج.

ـ المقبولين يحصلون على دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية، ويستثنون من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية وفقًا للقانون.

معاهد معاوني الأمن

تشمل اختبارات القبول عددًا من مقار المعاهد على مستوى الجمهورية، تتمثل في الآتي:

ـ معهد معاوني الأمن بطره للذكور بمحافظات «القاهرة والشرقية والقليوبية والدقهلية ودمياط وشمال وجنوب سيناء، والإسماعيلية وبورسعيد والسويس».

ـ معهد معاوني الأمن بالبحيرة للذكور بمحافظات «البحيرة والمنوفية وكفر الشيخ والإسكندرية ومطروح والغربية».

ـ معهد معاوني الأمن بمدينة 6 أكتوبر بمحافظات «الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا».

ـ معهد تأهيل الأفراد بسوهاج بمحافظات «أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد».

ـ معهد معاوني الأمن بطره للقوات الإناث من جميع المحافظات.

موعد التقديم

أوضحت الوزارة، أن التقديم سيكون حصريًا عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، اعتبارًا من يوم السبت 7 فبراير 2026 وحتى الاثنين 23 مارس 2026، مع مناشدة جميع الراغبين بعدم التعامل إلا من خلال الموقع الرسمي أو المعاهد المعلنة.

وزارة الداخلية معاهد معاوني الأمن 2026 المعاهد والكليات الشرطية دبلوم شرطي هيئة الشرطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

مشادة واشتباك بالأيدي بين قارئ بسرادق وأحد الحضور تثير الجدل بمواقع التواصل

«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

مشادة كلامية بين متسابق برنامج التلاوة وأحد متابعيه

تفاصيل مشادة كلامية بين متسابق برنامج دولة التلاوة وأحد متابعيه

مقابر

بعد فك الكوبري | محافظ القاهرة يكشف مصير المقابر التراثية بالسيدة عائشة والإمام الشافعي

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 1-2-2026

إمام عاشور

التوأم يتدخل في أزمة إمام عاشور مع الأهلي .. والمونديال كلمة السر | تفاصيل

صيام الأيام البيض

صيام الأيام البيض .. الإفتاء توضح حكم صيام يوم واحد

هبوط أرضي داخل أحد البنزينات بمنطقة التجمع

مشهد مرعب .. لحظة هبوط أرضي مفاجئ داخل بنزينة في التجمع

ترشيحاتنا

المشاركة

جامعة قناة السويس تشارك في ختام مبادرة «تمكين» الرئاسية دعماً لدمج الطلاب ذوي الهمم

خلال حفل التكريم

مطروح الرسمية المتميزة للغات تحصل على المركز الأول في مسابقة المدارس

تحصين 30 ألف رأس ماشية وتنفيذ أكثر من 600 لجنة ميدانية خلال الأسبوع الثالث من الحملة القومية بأسيوط

أسيوط.. تحصين 30 ألف رأس ماشية وتنفيذ 600 لجنة ميدانية خلال أسبوع

بالصور

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة
وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

تسلا تغلق صفحة طرازي S و X وتُعيد توجيه بوصلتها نحو عالم الروبوتات

تسلا
تسلا
تسلا

بعد إلغائها .. ماذا تعرف عن سيارات الشوكولاتة المكسيك ؟

رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم
رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم
رئيسة المكسيك كلادويا شينيباوم

«فورد» تستدعي طرازات حديثة بسبب خطر انفجار الزجاج الأمامي

فورد
فورد
فورد

فيديو

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

فيديو دمنهور

زواج عرفي وقرض 300 ألف.. أسرار صادمة في واقعة دمنهور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد