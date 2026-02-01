الشروط والموعد.. فتح باب التقديم لمعاهد معاوني الأمن 2026

أعلنت وزارة الداخلية، عن بدء قبول دفعة جديدة للالتحاق بمعاهد معاوني الأمن، وذلك للراغبين الذين يستوفون جميع الشروط والضوابط المقررة، حيث تهتم شريحة كبيرة من المواطنين بإلحاق أبنائهم بالمعاهد والكليات الشرطية.

شروط التقديم بمعاهد معاوني الأمن

أوضحت وزارة الداخلية أن هناك شروطا للتقديم يجب الالتزام بها.

ـ أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين مصريين أصليين، وغير مزدوجي الجنسية.

ـ أن يكون عمره بين 16 و23 عامًا عند فتح باب التقديم.

ـ أن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها.

ـ أن يتمتع بحسن السير والسلوك.

ـ ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو أي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يرد إليه اعتباره.

ـ ألا يكون هو أو أقاربه من الدرجة الرابعة مدرجين على قوائم الإرهاب.

ـ ضرورة استيفاء شروط اللياقة الصحية والنفسية والبدنية.

ـ تحديد الحد الأدنى للطول بـ168 سم للذكور و158 سم للإناث، ووزن مناسب وفقًا للائحة الداخلية.

ـ يمنع التقديم على من هو مجند بالقوات المسلحة أو ملحق بخدمة الشرطة أو جهات الدولة الأخرى، أو المتزوج سابقًا.

مميزات القبول بمعاهد معاوني الأمن

ـ تتحمل الدولة جميع نفقات التعليم والتدريب والإعاشة.

ـ صرف مكافأة شهرية للطلاب.

ـ الاستفادة من الخدمات الصحية والتأمين الطبي طوال فترة الدراسة.

ـ الاستفادة من النظام العلاجي لهيئة الشرطة بعد التخرج.

ـ المقبولين يحصلون على دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية، ويستثنون من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية وفقًا للقانون.

معاهد معاوني الأمن

تشمل اختبارات القبول عددًا من مقار المعاهد على مستوى الجمهورية، تتمثل في الآتي:

ـ معهد معاوني الأمن بطره للذكور بمحافظات «القاهرة والشرقية والقليوبية والدقهلية ودمياط وشمال وجنوب سيناء، والإسماعيلية وبورسعيد والسويس».

ـ معهد معاوني الأمن بالبحيرة للذكور بمحافظات «البحيرة والمنوفية وكفر الشيخ والإسكندرية ومطروح والغربية».

ـ معهد معاوني الأمن بمدينة 6 أكتوبر بمحافظات «الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا».

ـ معهد تأهيل الأفراد بسوهاج بمحافظات «أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والوادي الجديد».

ـ معهد معاوني الأمن بطره للقوات الإناث من جميع المحافظات.

موعد التقديم

أوضحت الوزارة، أن التقديم سيكون حصريًا عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، اعتبارًا من يوم السبت 7 فبراير 2026 وحتى الاثنين 23 مارس 2026، مع مناشدة جميع الراغبين بعدم التعامل إلا من خلال الموقع الرسمي أو المعاهد المعلنة.