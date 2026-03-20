ضربات قاصمة.. الصواريخ الإيرانية تخترق الدفاعات الإسرائيلية وتدك 25 هدفًا

أعلن الحرس الثوري الإيراني، يوم الجمعة إطلاق الموجة الـ 68 من عمليات "الوعد الصادق 4"، وشن هجوم ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي، في إطار الحرب المستمرة منذ نهاية فبراير الماضي.

وقال الحرس الثوري الإيراني، إن صواريخ "خرمشهر 4" و"قدر" متعددة الرؤوس التابعة لقوات الجوفضاء للحرس الثوري، قامت ومن خلال إحداث اختلال محاسباتي في منظومات الدفاع الجوي الصهيونية المتطورة ومتعددة الطبقات، بدكّ 25 نقطة في "حيفا" و"تل أبيب" في قلب الأراضي المحتلة.

وأشار بيان الحرس الثوري، أن وحدة المسيّرات التابعة لقوات الجوفضاء، شنت في عملية شبكية متعددة الطبقات بأكثر من عشرات الطائرات المسيرة الهجومية، هجوماً مؤثراً على نطاق واسع من القواعد الأمريكية في المنطقة.

وأوضح الحرس الثوري، أن الوحدات التابعة للقوات البحرية، استهدفت 6 مستودعات إسناد في قاعدة "الحد" باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ كروز، مما أدى إلى تضرر معدات دفاعية وإلحاق خسائر بخطوط الإمداد في قاعدة الإرهابيين في "الشيخ عيسي".

وأشار البيان إلى أن الموجة الـ 68 من عمليات "الوعد الصادق 4"، جسدت مزيجاً من الاقتدار البحري والجوي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، على عكس تصورات الأعداء الواهمين من الأمريكيين والصهاينة.