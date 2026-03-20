فريق طبي مصري يقود أول برنامج لتوطين زراعة الكبد في اليمن

نجح فريق طبي مصري متخصص في تنفيذ أول برنامج لزراعة الكبد في الجمهورية اليمنية، وذلك داخل مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء، في خطوة تُعد الأولى من نوعها في البلاد.

وبحسب بيان لنقابة الأطباء- أجرى الفريق المصري- بالتعاون مع الكوادر الطبية اليمنية- 5 عمليات زراعة كبد ناجحة؛ ما يمثل نقلة نوعية في مسار توطين الجراحات الدقيقة، وتطوير الخدمات الطبية التخصصية داخل اليمن.

وجاء الإعلان عن هذا الإنجاز، خلال حفل رسمي، حضره عدد من كبار المسؤولين، إلى جانب قيادات صحية وتنفيذية، ومسؤولي المستشفى.

وضم الفريق المصري كلا من: أ. د. حسام سليمان أستاذ جراحة الكبد وزراعة الكبد، وأ. د. محمد الطباخ أستاذ واستشاري زراعة الكبد والجهاز الهضمي والمناظير، أ.د إسلام أيوب، وأ.د عماد كامل، ود. محمد سامى عبد الواحد، ود. محمد بلابل، ود. محمد محروس.

وشهد الحفل تكريم الفريقين الطبيين المصري واليمني، تقديرًا لجهودهما في تحقيق هذا الإنجاز، الذي يمثل خطوة متقدمة نحو تعزيز قدرات القطاع الصحي اليمني، وترسيخ الشراكات الطبية العربية في المجالات التخصصية الدقيقة.