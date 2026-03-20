قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
علمتونا يا وزراء الكاميرا .. منى زكي تشيد بـ مسلسل حكاية نرجس
السفير عاطف سالم: العلاقات بين مصر وإسرائيل وصلت لأدنى مستوياتها
بيع الأدوية المصروفة للمرضى جريمة.. القانون يفرض الحبس والمصادرة لحماية الدعم الصحي
صيام الست من شوال.. الأزهر يكشف حكمه وفائدته
مرض غريب يصيب لاعبي ساسولو في إيطاليا
تشكيل مانشستر يونايتد أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي
الرئيس السيسي يشدد على رفض مصر التام لأي تعديات ضد سيادة الدول العربية
تغيّرات في الشخصية تعتبر مؤشرا مبكرا على الخرف .. تظهر قبل فقدان الذاكرة بسنوات
شاهد شلالات البالونات تزين سماء بورفؤاد وروحانيات تغمر بورسعيد في العيد
6 معاشات للمرأة بدون وظيفة في 2026 والشروط الكاملة
وقف التعاون الاستخباراتي.. واشنطن ترفض العرض الروسي بمقايضة إيران بأوكرانيا
آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فريق طبي مصري يقود أول برنامج لتوطين زراعة الكبد في اليمن

الفريق الطبي المصري المتخصص زراعة الكبد
الفريق الطبي المصري المتخصص زراعة الكبد
الديب أبوعلي

نجح فريق طبي مصري متخصص في تنفيذ أول برنامج لزراعة الكبد في الجمهورية اليمنية، وذلك داخل مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء، في خطوة تُعد الأولى من نوعها في البلاد.

وبحسب بيان لنقابة الأطباء- أجرى الفريق المصري- بالتعاون مع الكوادر الطبية اليمنية- 5 عمليات زراعة كبد ناجحة؛ ما يمثل نقلة نوعية في مسار توطين الجراحات الدقيقة، وتطوير الخدمات الطبية التخصصية داخل اليمن.

وجاء الإعلان عن هذا الإنجاز، خلال حفل رسمي، حضره عدد من كبار المسؤولين، إلى جانب قيادات صحية وتنفيذية، ومسؤولي المستشفى.

وضم الفريق المصري كلا من: أ. د. حسام سليمان أستاذ جراحة الكبد وزراعة الكبد، وأ. د. محمد الطباخ أستاذ واستشاري زراعة الكبد والجهاز الهضمي والمناظير، أ.د إسلام أيوب، وأ.د عماد كامل، ود. محمد سامى عبد الواحد، ود. محمد بلابل، ود. محمد محروس.

وشهد الحفل تكريم الفريقين الطبيين المصري واليمني، تقديرًا لجهودهما في تحقيق هذا الإنجاز، الذي يمثل خطوة متقدمة نحو تعزيز قدرات القطاع الصحي اليمني، وترسيخ الشراكات الطبية العربية في المجالات التخصصية الدقيقة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الفيديو

فحص فيديو إلقاء أكياس مياه على المصلين في مسجد الصديق بشيراتون

المتهمين

بيرموا مياه على المصلين بعد صلاة العيد .. القبض على أصحاب فيديو المثير

نهائي كأس أمم إفريقيا

بعد تجريد السنغال.. غينيا تطالب كاف بسحب لقب 1976 من المغرب

حالة الطقس

عاصفة ترابية تضرب القاهرة والمحافظات.. وتدهور الرؤية لأقل من 1000 متر خلال ساعات

حالة الطقس في مصر

أمطار متفاوتة الشدة تضرب عدة محافظات بعد ساعات| الطقس

ماني

صدمة جديدة.. الكاف يطالب ساديو ماني بإعادة جائزة أفضل لاعب بأمم أفريقيا

واتساب

هتتفاجئ إنك متعرفهاش.. 5 ميزات مخفية في واتساب محدش بيستخدمها

نادي الزمالك

الزمالك في العيد.. رحيل وشيك وعودة المصابين وصفقات سوبر في الطريق

بالصور

تغيّرات في الشخصية تعتبر مؤشرا مبكرا على الخرف .. تظهر قبل فقدان الذاكرة بسنوات

تغيّرات الشخصية قد تكشف الخرف مبكرًا
تغيّرات الشخصية قد تكشف الخرف مبكرًا
تغيّرات الشخصية قد تكشف الخرف مبكرًا

وحوش الاقتصادية.. 5 سيارات موفرة في البنزين موديل 2026 ‏

سيارات موفرة
سيارات موفرة
سيارات موفرة

علامات تحذيرية لنقص البوتاسيوم .. معدن مهم يقلل خطر السكتة الدماغية بنسبة 20%

ما هو البوتاسيوم ولماذا هو مهم؟
ما هو البوتاسيوم ولماذا هو مهم؟
ما هو البوتاسيوم ولماذا هو مهم؟

تحذير من الشاي باللبن مع كحك العيد.. أضرار ونصائح لتناوله بشكل صحي

لماذا قد يكون الشاي باللبن مع كحك العيد غير صحي؟
لماذا قد يكون الشاي باللبن مع كحك العيد غير صحي؟
لماذا قد يكون الشاي باللبن مع كحك العيد غير صحي؟

فيديو

سحب فيلم سفاح التجمع من دور العرض

قرار مفاجئ يضرب فيلم سفاح التجمع .. وبيان ناري من السبكي

مؤلف الست موناليزا

بعد نجاحه في رمضان 2026.. هل يقدم الست موناليزا 2؟

هرم علي المريخ

هرم غامض على المريخ.. لغز علمي يحيّر العلماء بين الحقيقة والتكهنات

أعراض تناول الفسيخ

الفسيخ أساس العيد.. ولكن احذر أعراض التسمم وطرق الوقاية منه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: عيد الرحمة والتكافل

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : الخير والشر بميزان البيان القرآني

أبوبكر المطعني

أبوبكر المطعني يكتب : مصر ومعادلة التوازن الصعب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : إلى أي أمان تسلم المرأة قلبها

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سيادة العقول واختراق الأقنعة.. الإعلام الاستقصائي والذكاء الاصطناعي

المزيد