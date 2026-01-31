الإدارية العليا: إلغاء قرار استبعاد طالب بمعهد معاوني الأمن وقبوله ضمن الدفعة

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حكمها بقبول الدعوى المقامة من محام وكيلا عن أحد المتقدمين لمعهد معاوني الأمن، والتى طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار استبعاده من القبول بمعهد معاوني الأمن.

واختصمت الدعوى كلا من وزير الداخلية بصفته، ومدير معهد معاوني الأمن، وأقام المدعي دعواه بموجب صحيفة أودعت لدى المحكمة وطلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى، وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه باستبعاده من القبول بمعهد معاوني الأمن من العام.

جاء بالدعوى أن معهد معاوني الأمن قد أعلن عن بدء قبول دفعة جديدة، وقد تقدم بأوراقه للالتحاق بالمعهد المذكور، واجتاز جميع الاختبارات المقررة، إلا أنه فوجئ باستبعاد اسمه من كشوف المقبولين وتم اختيار من هم أقل منه في نتيجة تلك الاختبارات، ونعى على قرار الجهة الإدارية المطعون فيه مخالفته للقانون وصدوره مشوبًا بعيب إساءة استعمال السلطة، الأمر الذي حدا به إلى إقامة الدعوى بطلب الحكم بالطلبات سالفة البيان.