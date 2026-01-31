القبض على قائد لودر صدم توك توك عمدا بكفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله شخص حال قيادته معدة ثقيلة "لودر" والإصطدام بمركبة "توك توك" متعمداً وإحداث تلفيات بها بكفرالشيخ.

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة كفرالشيخ بحدوث مشاجرة بدائرة المركز بين كلٍ من طرف أول (سائق مركبة توك توك "مصاب بكدمة بالرأس" وشقيقه) ، طرف ثان (أحد الأشخاص "مصاب بجرح بالرأس وكدمة بالقدم") حيث تبين أنه حال قيادة الأول مركبة "التوك توك" حدث إحتكاك بينه ولودر قيادة الطرف الثانى فحدثت بينهما مشاجرة فتدخل على إثرها شقيق الأول وتبادلوا خلالها التعدى بالسب والضرب وقيام قائد اللودر بالإصطدام بمركبة "التوك توك" عمداً وإحداث بعض التلفيات بها.

أمكن ضبط الطرفين ومركبة التوك توك واللودر .. وبمواجهتهم أبدوا رغبتهم فى التصالح.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





