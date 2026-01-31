قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يسلم عقود وحدات الإسكان والتقنين للمستفيدين بمحافظة المنيا
مجلة Four Four Two تضع حسن شحاتة ضمن أفضل 100 مدرب كرة قدم في التاريخ
طفرة علمية جديدة.. علاج ثلاثي يقضي على سرطان البنكرياس
محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد.. مواجهة نيوكاسل فرصة لصناعة التاريخ مع ليفربول
موعد أول يوم رمضان 2026.. الأربعاء أم الخميس؟
مكنة الجبنة قطعت أيدها | طالبة جامعية تستغيث من سوبر ماركت شهير .. القصة الكاملة
صحة غزة: 29 شهيدا اليوم.. وإسرائيل تستأنف مجازرها بحجة خرق وقف إطلاق النار
فيديو.. اشتباكات بين متظاهرين و عناصر الهجرة والجمارك الأمريكية
الزمالك بالزي البديل والمصري بـ الأبيض | تفاصيل الاجتماع الفني
فيفا يلوح بالعقوبات.. تهديد للدول المقاطعة لكأس العالم 2026
بدء إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية رغم إقرار مجلس الشيوخ اتفاق التمويل
إيران: الشائعة حول اغتيال قائد البحرية التابعة للحرس الثوري كاذبة
حوادث

لمدة 3 أيام.. نادي ماتريكس بطنطا يعلن الحداد على ضحية العارضة |صور

الغربية أحمد علي

أعلن مجلس إدارة نادي ماتريكس الرياضي بطنطا اليوم  الحداد لمده 3 ايام حزنا علي وفاة طالب في أوائل العقد الثاني من عمره بسبب سقوط عارضة الملعب أثناء لهوه.

كما تقدم النادي في بيان رسمي بالعزاء لأسرة الطفل المتوفي.

وافادت مصادر مسئولة داخل النادي بأنه تم إجراء تحقيق اداري عاجل للوقوف على الأسباب الحقيقية لوفاة الطالب.

حداد ثلاثة أيام 

من ناحية أخري أصدر المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز طنطا بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة وفاة طالب صغير بسبب سقوط عارضة ملعب أثناء لهوه داخل ملعب خاص شهير .

تحرك  عاجل 

كما وجهت النيابة العامة باستدعاء مسئولي النادي وتفريغ كاميرات مراقبة وسرعه تحريات المباحث حول الواقعة والوقوف على آخر التطورات سعيا في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
كما صرحت النيابة بسرعه دفن جثمان الطالب الضحية وتسليم جثمانه إلي ذويه لدفنه بمقابر عزبة بكير بقرية شوبر بنطاق دائرة المركز.

تفاصيل الواقعة 

كانت ساحة الالعاب بنادي خاص وشهير بطنطا بمحافظة الغربية شهدت مساء أمس وفاة طفل صغير في بداية العقد الثاني من عمره اثناء لهوه ولعبه داخل النادي حيث سقطت عليه عارضة احد الالعاب مما تسبب في لفظ أنفاسه الأخيره وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

وفاة الطالب 

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول وصول  الطفل ابراهيم الخطيب 13 سنة متوفي سقطت بكسور ونزيف بالمخ.

وبسؤال اسرته اكدت سقوط عارضة عليه داخل نادي خاص .
كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته وأسباب وفاة الطفل .

تحقيقات جارية 

في المقابل أفاد مسئول اداري أنه يجري التحقيق بشكل عاجل داخل النادي الخاص للوقوف علي أسبابه وفاة الطفل المفاجىء .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية وفاة طالب نادي ماتريكس طنطا ضحية العارضة

