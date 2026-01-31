المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل يتاجر في الشابو بأسيوط

قضت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم السبت، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في مادة الشابو المخدر بمدينة أسيوط.



صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبدالتواب صالح رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين روميل شحاتة أمين وعلاء الدين سيد عبد المالك، وبأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.



وتعود وقائع القضية رقم 10661 لسنة 2025 جنايات ثان أسيوط، إلى ورود معلومات للرائد أحمد ثمرات، مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة أسيوط، تفيد بقيام المتهم «حسين . ص . هـ» (23 عامًا)، عامل، ومقيم بقرية موشا مركز أسيوط، بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة بنظامي نصف الجملة والقطاعي، متخذًا من دائرة قسم ثان أسيوط مسرحًا لنشاطه، ومستعينًا بشخصه ووسائل نقل للتوزيع.



وأكدت التحريات أنه كان بصدد تسليم كمية من المواد المخدرة لأحد عملائه مستخدمًا دراجة بخارية «توك توك» دون لوحات معدنية. وبعد تقنين الإجراءات القانونية، قاد الرائد أحمد ثمرات قوة من أفراد الإدارة السرية، واستهدفت مكان تواجد المتهم بمنطقة موقف نزلة عبداللاه بدائرة قسم ثان أسيوط، حيث انتشرت القوات بمحيط المكان، وتمكنت من ضبطه فور وصوله مستقلاً «التوك توك».

وبتفتيش المتهم عُثر بحوزته على 4 أكياس تحتوي على مادة «الآيس المخدر»، وهاتف محمول، ومبلغ مالي قدره 110 جنيهات.

وبمواجهته، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وأن الهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، والمبلغ المالي من حصيلة بيع المواد المخدرة.