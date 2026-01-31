الراجل مات.. خلافات الجيرة تنتهى بمشاجرة دامية في الزاوية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن نشوب مشاجرة ووفاة أحد أطرافها بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 26 الجارى، تلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء بلاغا بحدوث مشاجرة بين طرف أول عامل، توفى متأثراً بإصابته بجرح نافذ بالبطن، وطرف ثان عامل ونجله، جميعهم مقيمون بدائرة القسم، إثر حدوث مشادة كلامية بينهم لخلافات الجيرة تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرف الثانى على الأول باستخدام سلاح أبيض، ما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته.

أمكن ضبط الطرف الثانى وبحوزتهما السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.





